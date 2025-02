Gran Hermano: Hoy no hubo programación y crece la duda entre los participantes  

Gran Hermano no se transmitirá en la noche de martes.

Este martes la casa de Gran Hermano no saldrá en vivo por Telefe debido a la transmisión del partido de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Alianza Lima. Ante esto, crece la duda en los participantes que se preguntan cuál es el motivo por el que hoy no deberán sentarse en el sillón para ver a Santiago del Moro. Sandra, la líder de esta semana que tendrá doble eliminación y será por placa positiva, es decir, que los dos jugadores que menos votos reúnan abandonarán la casa. «No creo que entre otro jugador, me muero si pasa eso», comentó Lourdes.

Lourdes y Luca incumplieron el reglamento de Gran Hermano y se perdieron de una gran oportunidad

Lourdes Ciccarone y Luca Figurelli hablaron sobre un grito del exterior de la casa de Gran Hermano y se puso en marcha el protocolo que derivó en una sanción para ambos. Los «hermanitos» se encontraban en el patio cuando alguien gritó una contundente frase que los comprometía y los jugadores no pudieron mantenerse callados.

Los gritos desde el exterior de la casa de Gran Hermano han traído muchos problemas en el juego en más de una ocasión. Por eso, las nuevas reglas que rigen desde el comienzo de la actual edición del reality indican que cuando hay un grito del exterior, los jugadores tienen que entrar a la casa y está prohibido hablar del contenido del mismo.

La polémica decisión que tomó la familia de Martina de Gran Hermano tras la muerte de su abuela

Tras haber lanzado la primicia en su cuenta de X, Ángel de Brito confirmó el fallecimiento de la abuela de Martina de Gran Hermano y el conductor contó cual fue la dura decisión que tuvo que tomar la familia de la joven.

En LAM, el conductor Ángel de Brito habló del rol importante que tenía la mujer: “Era una abuela que participaba del programa porque iba a la tribuna, estaba presente». Así, el periodista de espectáculos comentó que la familia de la joven hermanita decidió no contarle la triste noticia.