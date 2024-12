Gran Hermano: Giuliano Vaschetto hizo una polémica declaración sobre Luciana Martínez

“¿Qué es esa piba?” fue el comentario de Giuliano Vaschetto que desató la polémica, o mejor dicho, los comentarios sobre la sexualidad de su compañera, Luciana Martínez, ayer en la Casa de Gran Hermano.

Los comentarios al borde de la transfobia en Gran Hermano

Giuliano inició el diálogo mientras compartía la habitación con Carlos Tocco, Luca Figurelli y Brian Alberto. El santafesino que no cree en la monogamia y se autocalificó como “mujeriego” inició: “La piba esta, Luciana ¿qué onda? Decime qué opinás de esa piba ¿qué es esa piba?”.

Con las preguntas y una media sonrisa como todo gesto, Giuliano interpeló a su compañero Brian que respondió: “Y yo qué sé bol*do, si ni la veo”. Como no obtuvo una respuesta certera, Vaschetto señaló a Carlos e hizo la misma pregunta y la respuesta fue: “Es trans”, mientras alguien agregó: “Si, olvidate”.

Por su parte, el más joven de esta edición señaló: “No sé, no opino porque no sé y prefiero no opinar”.

Ante esto, Giuliano continuó: “Claro, me lo dijeron y me empezó a cuadrar por todos lados. Ella no me lo dijo -en medio murmuró que fue informado por “las pibas”-. Lo ven ahí de que no se desnuda, no va a la pileta y, a parte, que se le nota, fijate la cara, las facciones el cuerpo -en lo que coincidió Carlos-”.

Asimismo, Lucca señaló: “Igual, no tiene nada de malo” y sus compañeros se hicieron eco, no obstante, Giuliano continuó: “¡Pero, el no saberlo! porque mirá si yo soy un loco que vengo acá a cul*arme a cualquiera que se me cruza”. Lucca interrumpió y acotó: “Te lo va a decir antes”.

“Si, pero primero te la chapas, a ojos de todo el mundo y si vos no sos una persona…”, antes de seguir por esa línea, Vaschetto se atajó: “Yo no tengo drama amigo, pero tenés que saber”