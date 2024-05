Gran Hermano: así fue el «congelados especial» en el que ingresaron los analistas del programa

Gran Hermano tuvo un “congelados» muy especial. Como había sido adelantado, anoche al reality ingresaron los analistas del programa. En un primer turno entraron Sol Pérez y Gastón Trezeguet, este último dejó un anillo.

Los panelistas de GH recorrieron la casa de punta a punta y hasta jugaron en la habitación. “Brindamos por ustedes que se tienen quedar quietitos”, dijo la panelista. Por su parte el exparticipante reveló: “A mí me gustaría jugar con un par… Me dan unas ganas…”.

El segundo turno fue para Laura Ubfal y Ceferino Reato, habituales “rivales” en el panel de Telefe pero que en esta oportunidad tuvieron un divertido recorrido por la casa más famosa del país.

Gran Hermano: qué mensaje tenía Gastón Trezeguet en su mano

En A la Barbarossa, el programa de Telefe, le preguntaron a Gastón Trezeguet si había entrado a la casa de Gran Hermano con un mensaje escrito en su mano.

«No, una boludez. Igual me encanta que especulen. No tenía nada en la mano, nada había. Era un garabato mal borrado. Eran marcas que tenía anotadas. Yo sé hacer complot, no soy como Los Bros«, dijo Gastón, en clara crítica al grupo de Bautista, Martín Ku y Nicolás.

Gran Hermano y la prueba del líder

Gran Hermano tuvo anoche la prueba del líder. Quien se impuso en la prueba fue Bautista y como parte del triunfo obtuvo un premio personal y el jueves deberá elegir a un ser querido para que abandone la casa.

El último domingo, en el marco de la visita de los familiares, Zoe tuvo que dejar la casa junto a su madre Aixa, la menos votada por el público.