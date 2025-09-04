ESCUCHÁ RN RADIO
Green Day en Argentina: una fan subió al escenario y se llevó la corbata de su ídolo

La banda californiana hizo vibrar al público durante dos horas en un show con un setlist impresionante y la clásica invitación de Billie Joe a que un fan suba a cantar con ellos.

Green Day pasó por el Estadio de Huracán e hizo vibrar a miles de fanáticos. Con un espectacular show de luces y un repertorio que recordó todos sus hits, la banda volvió a la Argentina después de tres años. Un espectáculo en el que hubo tiempo para homenajear a Messi, poguear y regalarle un momento inolvidable a una fan: la oportunidad de subirse al escenario y llevarse la corbata de Billie Joe Amstrong.

Green Day volvió a tocar en Argentina después de tres años. El Estadio de Huracán congregó a miles de fans en una jornada que combinó hits y momentos de conexión directa con el público. Durante el show, uno de los momentos más destacados fue cuando el cantante Billie Joe observó entre la multitud y subió a una fan al escenario.

La joven fue invitada al escenario mientras sonaba «Know Your Enemy» y su ídolo le regaló la icónica corbata roja para luego cederle el micrófono. Emocionada, la fan cantó y pudo ver desde el escenario a las miles de personas que pogueaban al son de Green Day: «No caigo», expresó la joven a través de X.

El testimonio de la fan.-

Otro de los momentos destacados de la noche fue cuando Billie Joe Amstrong levantó una bandera de Argentina con la imagen de Lionel Messi: el público ovacionó este gesto y las imágenes del momento recorrieron el mundo en redes sociales.

Con un show de dos horas y un setlist celebrado por sus fans, Green Day pasó por el país una vez más y dejó una alegría inmensa en sus fans.

El Setlist completo:

  1. American Idiot
  2. Holiday
  3. Know your enemy
  4. Boulevard of broken dreams
  5. One eyed bastard
  6. The Grouch
  7. Come City
  8. Longview
  9. Welcome to paradise
  10. Hitchin a ride
  11. Oh love
  12. Brain stew
  13. St. Jimmy
  14. Dilemma
  15. 21 Guns
  16. Minority
  17. Basket Case
  18. She
  19. When i come around
  20. Going to Pasalaqua
  21. Wake me up when september ends
  22. Jesus of suburbia
  23. Bobby Sox
  24. Good Riddance (time of your life)

