Green Day pasó por el Estadio de Huracán e hizo vibrar a miles de fanáticos. Con un espectacular show de luces y un repertorio que recordó todos sus hits, la banda volvió a la Argentina después de tres años. Un espectáculo en el que hubo tiempo para homenajear a Messi, poguear y regalarle un momento inolvidable a una fan: la oportunidad de subirse al escenario y llevarse la corbata de Billie Joe Amstrong.

Green Day en Argentina: una fan subió al escenario y se llevó la corbata de su ídolo

Green Day volvió a tocar en Argentina después de tres años. El Estadio de Huracán congregó a miles de fans en una jornada que combinó hits y momentos de conexión directa con el público. Durante el show, uno de los momentos más destacados fue cuando el cantante Billie Joe observó entre la multitud y subió a una fan al escenario.

La joven fue invitada al escenario mientras sonaba «Know Your Enemy» y su ídolo le regaló la icónica corbata roja para luego cederle el micrófono. Emocionada, la fan cantó y pudo ver desde el escenario a las miles de personas que pogueaban al son de Green Day: «No caigo», expresó la joven a través de X.

El testimonio de la fan.-

Otro de los momentos destacados de la noche fue cuando Billie Joe Amstrong levantó una bandera de Argentina con la imagen de Lionel Messi: el público ovacionó este gesto y las imágenes del momento recorrieron el mundo en redes sociales.

Con un show de dos horas y un setlist celebrado por sus fans, Green Day pasó por el país una vez más y dejó una alegría inmensa en sus fans.

El Setlist completo: