Santa Rita de hoja simple: el secreto para un jardín lleno de flores con poco esfuerzo

La Santa Rita de hoja simple se está convirtiendo en una de las plantas trepadoras más elegidas para jardines y balcones. A diferencia de la variedad tradicional, esta versión se caracteriza por tener flores más pequeñas, pero ofrece una floración mucho más prolongada y abundante. Es una planta rústica, ideal para quienes buscan un gran impacto visual con bajo mantenimiento.

Las 3 claves para cuidar la Santa Rita de hoja simple

Para asegurar que la Santa Rita de hoja simple prospere y se llene de flores como planta trepadora que es, es fundamental controlar tres factores: la ubicación, el riego y la poda.

1. Ubicación: el sol es fundamental.

El requisito más importante para la Santa Rita de hoja simple es el sol pleno. Esta variedad necesita una alta exposición solar directa durante la mayor parte del día para florecer.

la planta no florecerá. Destinará su energía a producir más follaje (hojas) en lugar de flores. Ideal para: patios soleados, jardines amplios o macetones grandes en balcones que no tengan sombra constante.

2. Riego: menos es más.

Es una planta que tolera muy bien la sequía y no necesita riego frecuente. De hecho, el exceso de agua es uno de sus principales enemigos.

si se riega demasiado, la planta priorizará el crecimiento de hojas y no florecerá. La regla: aplicar un riego medido y solo cuando el sustrato esté seco. Es preferible que le falte agua a que le sobre.

3. Poda: el secreto para la forma y la floración.

Esta variedad es especialmente apta para el arte topiario, es decir, darle forma de «arbolito» con una copa redonda y tupida.

el secreto es la poda frecuente. Técnica: cuando la planta genera un brote nuevo muy largo, hay que recortarlo. Esta acción fomenta que la estructura se vuelva más densa y compacta, lo que resulta en una mayor cantidad de flores.

Un dato crítico: cuidado con el trasplante de la Santa Rita de hoja simple

Un punto fundamental a tener en cuenta sobre la Santa Rita de hoja simple es su sistema radicular (raíces). La Santa Rita, en general, tiene pocas raíces y estas son delicadas.

Por este motivo, los trasplantes son riesgosos. Se deben realizar con extremo cuidado, asegurando que el pan de tierra no se desarme ni se rompan las raíces, ya que esto podría afectar seriamente la supervivencia de la planta.