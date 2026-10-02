Maxi Ghione recuperó la libertad tras la denuncia: qué resolvió la Justicia

El actor Maxi Ghione fue liberado este viernes luego de permanecer detenido en Rafaela. La Justicia le impuso medidas alternativas mientras continúa la investigación iniciada a partir de la denuncia de un hombre por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas.

Maxi Ghione recuperó la libertad este viernes 2 de octubre, luego de la audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela, Santa Fe. El actor había sido detenido el martes pasado tras un allanamiento realizado en su vivienda de la localidad de Lehmann.

Según informó PrimiciasYa, durante la audiencia se le atribuyeron formalmente los delitos investigados y el juez resolvió otorgarle la libertad bajo medidas alternativas, luego de un acuerdo entre la Fiscalía, la querella y la defensa.

Qué resolvió la Justicia sobre Maxi Ghione

La audiencia se realizó durante la mañana de este viernes y significó un cambio en la situación del actor, quien hasta entonces permanecía alojado en la Alcaidía de Rafaela.

Ghione podrá continuar el proceso judicial en libertad, aunque deberá cumplir una serie de condiciones mientras avance la investigación.

La causa se inició a partir de la denuncia de un hombre que aseguró haber acordado un encuentro con el actor en su vivienda. De acuerdo con su relato, una vez en el lugar se habría producido una discusión y posteriormente Ghione lo habría retenido contra su voluntad y amenazado.

La defensa del actor, en tanto, sostiene una versión diferente de lo ocurrido y anticipó que buscará demostrarla a partir de las pruebas incorporadas al expediente.

Qué encontraron durante el allanamiento a la casa del actor

La detención de Ghione se produjo después de un allanamiento en su vivienda de Lehmann, localidad ubicada a pocos kilómetros de Rafaela.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron varias armas de fuego, además de otros elementos que quedaron incorporados a la causa.

La investigación contempla, en principio, presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y tenencia indebida de armas.

La defensa explicó anteriormente que Ghione es legítimo usuario de armas y aseguró que gran parte del material secuestrado se encontraba registrado. Esa situación también deberá ser determinada dentro del expediente.

Cómo había pasado Maxi Ghione sus días detenido

Durante los días que permaneció privado de su libertad, su abogado, Juan Manuel Lovaiza, había contado que el actor se encontraba preocupado especialmente por su hijo y por sus alumnos de teatro.

Ghione se había instalado en Lehmann después de alejarse de Buenos Aires y allí había comenzado una nueva etapa personal y profesional, dando clases de actuación y desarrollando otros proyectos.

Además, según había explicado su defensa, el actor entregó su teléfono celular y su computadora con las correspondientes claves de acceso para que los investigadores pudieran analizar las comunicaciones vinculadas con el caso.

Ahora, tras recuperar la libertad, Ghione continuará sometido al proceso judicial mientras la Justicia analiza las pruebas y busca determinar qué ocurrió durante el encuentro que dio origen a la denuncia.