En Madrid, Victoria Villarruel defendió la industria nacional y volvió a marcar distancia con Casa Rosada

La vicepresidenta Victoria Villarruel expone durante el XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid, donde remarcó la necesidad de proteger a las pymes e impulsar la industrialización. (Foto: gentileza)

En una nueva muestra de autonomía discursiva respecto de la línea económica de Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel expuso en Madrid en el marco del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, donde abogó por políticas públicas orientadas a sostener la producción industrial y proteger el empleo frente a la reconversión tecnológica.

Durante su alocución, consignada por la agencia Noticias Argentinas (NA), la titular del Senado analizó el impacto de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral y remarcó la necesidad de «situar al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica«, al tiempo que advirtió que el debate «no es meramente técnico, es una encrucijada humana».

Villarruel defendió a las pymes y pidió intervención estatal frente a la IA

En un planteo que contrastó con la postura desreguladora del oficialismo nacional, la vicepresidenta enfatizó la importancia de articular medidas activas desde el sector público: «Si los Estados y los Parlamentos no intervenimos con programas audaces de apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa, que es el verdadero motor de nuestro empleo, la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital».

La vicepresidenta Victoria Villarruel junto al rey Felipe VI, durante la sesión inaugural del Foro Parlamentario Iberoamericano en el Congreso de los Diputados de España. (Foto: gentileza)

En esa misma línea, insistió en el diseño de herramientas que consoliden el territorio: «Necesitamos políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización«.

Asimismo, cuestionó los esquemas de ayuda social directa sin generación de valor productivo. «Ante el desafío del empleo, la respuesta jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente. Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo», señaló Villarruel, calificando al empleo como «el norte innegociable de toda política económica».

La agenda bilateral de Villarruel en España con referentes de la región

Más allá de su intervención en el plenario parlamentario, la titular del Senado desplegó una agenda institucional paralela en la capital española orientada a tejer vínculos con representantes legislativos de la región.

En ese contexto, mantuvo un encuentro bilateral con el diputado nacional paraguayo Francisco Petersen Veiluva, representante del departamento de Boquerón.

La comitiva chilena también formó parte de las conversaciones: Villarruel se reunió con la presidenta del Senado trasandino, Paulina Núñez Urrutia, el titular de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri Vergara, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand Zavala.

La actividad en Madrid culminó con un intercambio bilateral con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons.