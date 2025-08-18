“Homo Argentum”, la película de Guillermo Francella llegará a Disney+: lo que se sabe

“Homo Argentum”, la nueva y comentada película protagonizada por Guillermo Francella, ya se prepara para su desembarco en el streaming tras su estreno en la pantalla grande. El film, que generó opiniones divididas, estará disponible de forma exclusiva en la plataforma Disney+, productora que posee los derechos de la obra. Acá te dejamos los detalles.

Por qué “Homo Argentum” de Guillermo Francella estará en Disney+

Si bien no hay una fecha confirmada, se espera que la película “Homo Argentum” de Guillermo Francella llegue al catálogo de Disney+ dentro de los próximos 40 a 60 días. Sin embargo, este plazo podría variar dependiendo del éxito que la cinta tenga en la taquilla de los cines.

La fecha exacta del estreno en streaming no es fija y depende de varias estrategias comerciales y acuerdos de distribución que la compañía suele manejar para maximizar el rendimiento de sus producciones. Los factores que influyen son:

Ventana de cines: generalmente, las películas de Disney tardan entre 70 y 100 días en llegar a la plataforma tras su estreno en la pantalla grande.

Acuerdos de exclusividad: la empresa puede tener acuerdos con las cadenas de cines que establecen un período de exhibición exclusivo en las salas antes de habilitar la película para ver en casa.

Estrategia de la compañía: Disney decide la fecha de lanzamiento en streaming para maximizar el impacto primero en la taquilla y luego en su plataforma de suscripción.

“Homo Argentum”, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, explora la idiosincrasia argentina a través de 16 microhistorias. A pesar de su tono de comedia y crítica social, algunos espectadores celebraron sus momentos graciosos, mientras que otros señalaron su carácter disperso.

