Imputarán al hombre que atacó con un cuchillo a un brigadista del SPLIF en El Bolsón

Este miércoles 14 a las 9:30 horas, la Fiscalía descentralizada de El Bolsón formulará cargos contra un hombre de 64 años acusado de agredir con un arma blanca a un brigadista del SPLIF en la zona de El Manso, mientras el trabajador realizaba tareas vinculadas a la prevención de incendios.

Atacó con una navaja a brigadista del SPLIF por prohibir que se haga fuego

El hecho ocurrió el 8 de enero, en cercanías de la pasarela ubicada en inmediaciones del kilómetro 22 de la Ruta Provincial 83, cuando el imputado interceptó al integrante del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) y lo increpó por su labor.

Según informó la Policía de Río Negro, el ataque se produjo alrededor de las 14 horas, cuando el brigadista regresaba a su vivienda tras cumplir funciones. En ese momento fue interceptado por un vecino, propietario de un camping lindante, quien había sido advertido el día anterior de que estaba prohibido hacer fuego debido a la emergencia ígnea que atraviesa la región.

De acuerdo con la denuncia, el agresor le recriminó al brigadista su accionar y la discusión fue subiendo de tono hasta derivar en una agresión física.

Además, trascendió que familiares del trabajador habían pedido a los vecinos, a través de redes sociales, que no encendieran fuego por la situación crítica que vive la región andina, lo que también habría generado el enojo del atacante.

Formularán cargos contra el hombre que atacó con arma blanca al brigadista del SPLIF

La agresión continuó con golpes de puño hasta que el imputado extrajo una navaja de aproximadamente 22 centímetros de largo, con la clara intención de seguir atacando. La víctima, al intentar cubrirse con las manos, resultó herida con un corte en la cara palmar de la primera y segunda falange del dedo mayor de su mano izquierda.

El ataque solo pudo ser repelido cuando el brigadista sacó un machete de su mochila para defenderse.

Desde la Policía indicaron que el trabajador no respondió a la agresión y que la herida se produjo cuando intentó protegerse del arma blanca.

Los datos de la investigación que ayudarán a la formulación de cargos

En el marco de la investigación preliminar, se realizaron distintas medidas que permitieron reunir el sustento probatorio necesario para avanzar con la imputación. Entre ellas, se destaca el secuestro de la navaja, hallada durante un allanamiento en la vivienda del acusado.

El parte médico confirmó que el brigadista sufrió una herida cortante en el dedo medio de la mano izquierda, con compromiso superficial. La familia radicó la denuncia penal correspondiente.

El caso generó indignación en la región, en medio del complejo escenario que atraviesa la Patagonia por los incendios forestales y el trabajo permanente de los brigadistas para prevenir nuevos focos.