Incertidumbre en Telefe: Santiago del Moro no arregló su contrato para Gran Hermano

El conductor ya no estaría al frente de "Gran Hermano".

Santiago del Moro estaría por irse de Telefe, tras no arreglar su próximo contrato con el canal para estar al frente de la nueva edición de «Gran Hermano», que empezaría a fin de este año.

Santiago del Moro se iría de Telefe

Según informaron en «Intrusos», Del Moro ya no seguiría en el canal, aunque tampoco estaría negociando con otra señal ya que la decisión habría sido muy reciente.

Lo cierto es que los castings para el reality no están avanzando ya que Del Moro tenía mucha injerencia en la elección de los participantes. La siguiente edición contará con algunos famosos en el juego.

Santiago del Moro condujo las últimas tres ediciones de “Gran Hermano” y será quien conduzca la entrega de los Premios Martin Fierro de televisión el próximo 28 de septiembre.


