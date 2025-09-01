Indignación con la justicia porque dejaría de lado la muerte de Silvina Luna en la condena de Aníbal Lotocki 

Silvina Luna falleció el 31 de agosto del 2023 a sus 43 años tras tener varios problemas de salud por distintas cirugías estéticas realizadas por Aníbal Lotocki. Ahora, desde DDM, revelaron que su muerte no formará parte de la condena del médico.

¿Qué se sabe de la condena de Aníbal Lotocki?

Fue Martín Candalaft quien reveló que la causa que investiga la muerte de la actriz «no va a llegar a nada» y la definió como «empantanada». «Como ya lo condenaron por las lesiones graves no lo pueden volver a investigar por la muerte. Se puede comprobar que todas esas lesiones graves llevaron a Silvina a la muerte, pero no lo pueden volver a investigar por algo por lo que ya lo condenaron», detalló el panelista y Maurico D’Alessandro sumó: «Está siendo investigado por un delito, si eso después provoca la muerte, todo eso queda hecho como lesiones graves, no se puede cambiar la calificación. No se puede agravar la condena por la muerte posterior».

«Es gravísimo, porque le salió gratis la muerte de Silvina Luna«, continuó indignado el panelista y desde DDM mostraron el documento en donde decía algunas de las intervenciones de Silvina Luna: «La primera intervención a Silvina Luna, según la ficha de ‘Full Esthetic’ suscripta por el imputado, se realizó el 3 de octubre de 2011. Consistió en una lipoaspiración en diversas zonas y la aplicación de su resultado con cien centímetros cúbicos de PMMA. Un mes después, el 23 de noviembre, se realizó una nueva consulta en la que se dejó constancia que la paciente no estaba conforme y requería un mayor volumen. Así las cosas y aunque el profesional le habría indicado que los resultados se obtenían generalmente sesenta días después de las intervenciones, igualmente le inyectó con micro cánulas y en planos profundos treinta centímetros cúbicos más en cada glúteo y quince en cada muslo».

¿Qué dice la autopsia de Silvina Luna?

Sobre los nuevos detalles de la autopsia, Ángel de Brito aclaró en LAM: «Burlando me dijo que hubo peritos privados, pero que todos los análisis de esta autopsia fueron llevados a cabo por el Estado».

«Hay determinados exámenes específicos que tardan mucho más tiempo que otros. A mí unos forenses y médicos me dijeron que es imposible que tarden tanto, no lo sé. Hoy entró el último estudio que completaba toda la serie de estudios, el nombre es histopatología, para terminar de elaborar el informe final», opinó Ángel de Brito sobre la causa de Silvina Luna.