Ingrid Grudke reapareció en el desfile de Claudio Cosano y habló sobre su conflicto judicial

La modelo volvió a mostrarse ante las cámaras luego de la polémica con su ex pareja, que tomó notoriedad tras la difusión de un video en el que se la ve retirando carteles del gimnasio que ambos compartían. En diálogo con la prensa, Grudke aclaró que el conflicto continúa en la Justicia y subrayó que sigue siendo socia tanto del gimnasio como de la empresa que, según dijo, su ex “llevó a la quiebra”.

Consultada sobre los rumores de infidelidad, no dudó en responder: “Sé muchas cosas más que me contaron empleados y personas cercanas a la pareja”, afirmó con firmeza.

Ingrid Grudke fue denunciada tras retirar carteles de su gimnasio: “Sigo siendo socia, no hice nada ilegal”

Durante los últimos días se viralizó un video en el que Ingrid Grudke aparece retirando un cartel del gimnasio que comparte con su ex pareja en Posadas, lo que motivó una denuncia judicial en su contra.

La modelo explicó que entró al gimnasio como socia y como imagen de una marca, y que retiró el cartel y colchonetas a pedido del dueño. Aclaró que no hubo intención de venganza y que fue grabada sin su consentimiento, lo que derivó en la intervención policial.

Además, denunció infidelidades de su ex con varias mujeres, incluida una empleada del gimnasio. Aunque sigue siendo socia, afirmó que nunca recibió pagos y que él acumula deudas. Por razones emocionales, prefirió no iniciar acciones legales. Como ella misma dijo: “Honestamente, acá la damnificada soy yo y me denuncia un delincuente.”