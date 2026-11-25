El futuro de OLGA quedó en el centro de la polémica después de que Jorge Rial asegurara que existe una fuerte interna entre los socios del canal de streaming y que la empresa podría cambiar de dueños. Frente a estas versiones, Migue Granados salió a responderle públicamente.

Todo comenzó cuando el periodista brindó detalles sobre la supuesta ruptura empresarial en su programa Ensalada Rusa, información que posteriormente amplió a través de sus redes sociales.

Según Rial, las diferencias entre los hermanos Cella y los hermanos Guemdjian habrían llegado a un punto que pondría en duda la continuidad de la sociedad.

Qué dijo Migue Granados sobre las versiones de Jorge Rial

Lejos de dejar pasar las declaraciones, Granados decidió referirse al tema y le hizo un particular reclamo al periodista.

El conductor de Soñé que volaba le pidió que se comunicara directamente con él antes de difundir información relacionada con el futuro de la empresa.

Sin embargo, aclaró que mantiene una buena relación con Rial, por quien siente afecto y respeto, y aseguró que está dispuesto a responder sus preguntas.

Fiel a su estilo, Migue también recurrió al humor para referirse a la supuesta interna empresarial y manifestó su cercanía con los hermanos Cella.

¿OLGA está en venta? Qué reveló Jorge Rial sobre el futuro del streaming

De acuerdo con la información difundida por Rial, los hermanos Cella y Guemdjian concentran el 80% de la sociedad, mientras que el 20% restante pertenece a Migue Granados.

El periodista también sostuvo que el humorista tendría intenciones de desvincularse de la sociedad para encarar un nuevo proyecto profesional.

Una eventual modificación en la estructura empresarial de OLGA podría representar un importante movimiento dentro del competitivo universo del streaming argentino.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre la venta de OLGA ni sobre una eventual salida de Migue Granados. Las declaraciones del conductor dejaron abierta la discusión sobre el futuro de uno de los canales más populares del país.