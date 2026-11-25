La senadora Patricia Bullrich volvió a agitar la interna dentro del oficialismo al insistir con su reclamo de cambios «quirúrgicos» en el programa económico de cara al año electoral. En una entrevista con Bloomberg, la jefa del bloque libertario en el Senado advirtió que «no alcanza con decir que todo mejorará en 2028», poniendo el foco en la necesidad de resultados concretos antes de los comicios de 2027.

Para justificar su pedido, Bullrich argumentó que «las tasas deben seguir bajando para que haya gasto de consumo e inversión de capital que permita a las industrias modernizarse».

Según su visión, «el crédito impulsa la economía» y el año pasado «tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon». La legisladora aseguró que la discusión actual pasa por cómo el plan económico «llega a todos los ciudadanos».

La relación con Milei y el rol de Karina

Aunque desde la Casa Rosada buscan minimizar las diferencias, los reclamos públicos de Bullrich son recurrentes. Días atrás, el propio presidente Javier Milei intentó cerrar la polémica: «¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política».

Pese a ello, la tensión persiste, evidenciada recientemente cuando la senadora estuvo menos de cuarenta minutos en un encuentro de la mesa política en Balcarce 50, alegando una agenda «imposible» con temas como el informe de Diego Santilli, la sesión por las PASO y la designación de jueces.

Para Bullrich, «hay muchas cosas intocables y otras que uno las tiene que discutir para llegar mejor a las elecciones», y sentenció: «La discusión no es turbulencia, la discusión es sana».

Bullrich en modo campaña y la advertencia sobre el peronismo

En paralelo a sus pedidos al Ejecutivo, Bullrich se muestra en «modo campaña». El lunes, en una entrevista por streaming, sugirió nuevamente que está preparada para ocupar el cargo de Javier Milei: «Me veo presidenta si veo una representación social fuerte».

Desde su entorno, además, hicieron saber que no está interesada en ser la eventual compañera de fórmula del actual mandatario.

En su análisis del escenario político general, la jefa de senadores libertarios se refirió a la construcción opositora, puntualmente a la interna del peronismo que aún no define su candidato. «Si decís ‘no, nunca se van a unir’, entonces planeás basándote en esa hipótesis… Luego se unen y ¡bum!», advirtió. Y cerró con un alerta: «Y han demostrado en diferentes momentos, que han sido capaces de unirse en las circunstancias más difíciles».