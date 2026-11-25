Después de confirmar su noviazgo a través de las redes sociales, Marcelo Tinelli y Ágata Lescano atraviesan una nueva etapa sentimental. La entrenadora personal rompió el silencio y reveló detalles sobre el comienzo de la relación.

Según informó PrimiciasYa, la flamante pareja del conductor brindó una entrevista a Puro Show (El Trece), donde contó cómo se produjo el acercamiento y quién tomó la iniciativa para transformar el vínculo en una historia de amor.

Ágata Lescano reveló cómo comenzó su romance con Marcelo Tinelli

La entrenadora explicó que conocía al conductor desde hacía varios años, aunque fue durante 2025 cuando volvieron a coincidir en un gimnasio.

A partir de aquel encuentro comenzaron a conversar, pero recién este año surgió el interés romántico. Según reveló Ágata, fue Tinelli quien dio el primer paso.

Durante la entrevista, la deportista también reconoció que inicialmente se mostró cautelosa. Sin embargo, el conductor recurrió a una metáfora futbolística para expresarle sus intenciones de apostar plenamente por la relación.

Lescano confirmó que llevan poco más de un mes de noviazgo y aseguró que ambos están entusiasmados con esta nueva etapa.

Qué dijo Ágata Lescano sobre la familia de Marcelo Tinelli

Otro de los temas que surgió durante la conversación fue su relación con el entorno familiar del conductor.

La entrenadora destacó el buen recibimiento que tuvo por parte de Candelaria y Micaela Tinelli, con quienes ya compartió algunos encuentros.

También explicó que no siente temor ante la exposición mediática que implica estar en pareja con una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina.

En ese sentido, aseguró que la decisión de hacer público el romance surgió de manera espontánea, sin una estrategia previa.

El significado del hilo rojo que une a Marcelo Tinelli y Ágata Lescano

Una de las particularidades de la publicación con la que confirmaron su romance fue la referencia a la leyenda del hilo rojo del destino.

Esta antigua creencia oriental sostiene que las personas destinadas a encontrarse están unidas por un hilo invisible, independientemente del tiempo y las circunstancias.

Ágata vinculó esta historia con su relación, ya que ambos se conocían desde hacía años, pero nunca habían establecido un vínculo sentimental.

Tras su separación de Milett Figueroa, Marcelo Tinelli volvió a apostar al amor con la entrenadora de 37 años, campeona argentina y sudamericana de bikini fitness, quien también tiene una faceta artística vinculada con la música.