La salsa fileto es uno de los clásicos de la cocina italiana que nunca pasa de moda. Su combinación de tomates, ajo, aceite de oliva y hierbas aromáticas permite realzar el sabor de diferentes platos sin necesidad de recurrir a preparaciones demasiado elaboradas.

A diferencia de otras salsas de tomate, se caracteriza por su sencillez, su textura ligera y el protagonismo de los ingredientes frescos.

Además de ser económica y fácil de preparar, es ideal para acompañar pastas, ñoquis, pizzas, lasañas y milanesas a la napolitana.

Ingredientes para preparar salsa fileto casera

1 kilo de tomates maduros.

3 dientes de ajo.

3 cucharadas de aceite de oliva.

1 puñado de hojas de albahaca fresca.

1 cucharadita de orégano (opcional).

Sal y pimienta a gusto.

Cómo hacer salsa fileto con tomate y ajo, paso a paso

Lavar los tomates y realizar un pequeño corte en cruz en la base de cada uno. Sumergirlos durante 30 segundos en agua hirviendo y trasladarlos a un recipiente con agua fría para retirar fácilmente la piel. Cortar los tomates en cubos pequeños. Pelar y picar finamente los dientes de ajo. Calentar el aceite de oliva en una sartén y cocinar el ajo a fuego bajo, evitando que se dore demasiado. Incorporar los tomates, condimentar con sal y pimienta y cocinar durante aproximadamente 20 minutos, revolviendo ocasionalmente. Agregar la albahaca fresca y el orégano durante los últimos minutos de cocción. Retirar del fuego y servir.

Si preferís una salsa más homogénea, podés procesarla ligeramente antes de utilizarla.

Los secretos para conseguir una salsa fileto perfecta

Elegir tomates bien maduros, preferentemente de la variedad perita, es fundamental para obtener una preparación con mayor dulzor natural y una buena consistencia.

También es importante evitar que el ajo se queme, ya que podría aportar un sabor amargo.

Otro secreto consiste en cocinar la salsa a fuego suave y sin tapa para favorecer la evaporación del exceso de agua y concentrar los sabores.

La albahaca debe incorporarse hacia el final de la cocción para conservar mejor su aroma.

Cuánto tiempo se puede conservar la salsa fileto casera

Una vez preparada, se puede guardar en un recipiente hermético en la heladera durante tres o cuatro días.

También es posible congelarla en pequeñas porciones durante aproximadamente tres meses y utilizarla cuando sea necesario.

De esta manera, tendrás siempre disponible una salsa casera, sin conservantes añadidos y lista para resolver diferentes comidas.