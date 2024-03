Quién es «Tata» Yofre, el cuestionado expolítico elegido por Milei para el video por el Día de la Memoria

Este domingo 24 de marzo, día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de los 30 mil desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado ejecutado entre 1976 a 1983, el gobierno nacional emitió un repudiado video a través de redes sociales, donde se cuestionó la cifra de detenidos desaparecidos y la historia construida sobre este hecho histórico. En él, se destacó la polémica figura de Juan Bautista «Tata» Yofre, exfuncionario argentino.

«Tata» Yofre nació el 16 de diciembre de 1946, en Buenos Aires. Es escritor, experiodista y político argentino, cuyo rol más cuestionado fue el de secretario de Inteligencia del Estado durante el período 1989 – 1990, y también ejerció como embajador durante la gestión de Carlos Menem.

Respecto de la dictadura de 1976 a 1983, «Tata» Yofre reinvindica la teoría de «los dos demonios», que justifica al terrorismo de Estado durante ese período. Por esa razón, fue convocado por el gobierno de Javier Milei como testimonio respecto del significado del 24 de marzo.

«Tata» Yofre cuenta, además, con una amplia trayectoria en medios de comunicación. El exfuncionario ha sido parte de la radio Municipal de Buenos Aires y del diario Clarín. Durante su carrera, hizo diversas coberturas periodísticas y se involucró activamente en la política, siendo un cercano colaborador del expresidente Menem.

Su carrera también ha estado marcada por escandalosas acusaciones por parte de la Justicia: en 2008, fue procesado junto a otros por espionaje a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, aunque en 2016 fue sobreseído por falta de pruebas.

En los últimos meses, antes del triunfo de Javier Milei como presidente en Argentina, «Tata» Yofre comenzó a recuperar imagen pública como invitado a distintos programas políticos, en canales como LN+ y Todo Noticias entre otros.

Día de la Memoria: Qué dijo «Tata» Yofre sobre su participación en el video oficial sobre el 24 de marzo

Horas después de lanzado el video de la gestión de Javier Milei sobre el 24 de marzo, «Tata» Yofre fue consultado por LN+ sobre su testimonio y participación en el clip que generó gran repudio en redes sociales y en las calles, durante las marchas por el Día de la Memoria en todo el país.

“No sé por qué me eligieron para participar del video. Ellos me deben tener algún tipo de respeto. Entiendo que por eso me convocaron. Conmigo no hay chistes. Yo escribo documentos. Todos mis libros están documentados” indicó «Tata» Yofre respecto de su testimonio.

Y concluyó: “Creo que es un video muy importante. Hay que mirar para adelante de una vez por todas. Hay que terminar con todo esto. Las Fuerzas Armadas deben reconocer sus graves errores. Los que están presos tienen que irse a sus casas. Y caminar para adelante” cerró.