Jorge Marrale interpreta a un funcionario hipócrita: “La agresión y violencia política son un pésimo ejemplo”

Con más de 50 años de trayectoria y un arraigado camino sobre las tablas, el actor Jorge Marrale sostuvo que en la actualidad “tanta agresión y violencia en el ámbito político es un pésimo ejemplo”, en el marco de su actuación como un funcionario radicalmente hipócrita en la obra Cuestión de género, junto a Moria Casan.

Marrale y Moria Casán protagonizan Poderosa, una crítica ácida a la fobia hacia el colectivo LGBT+

La puesta que los lleva a interactuar es Poderosa. Reúne los componentes necesarios para parodiar a los discursos de fobia en vistas a la comunidad LGBT+. Mientras “La one” encarna a una mujer trans, el reconocido artista se pone en la piel de su marido, un candidato presidenciable que considera que los discursos en defensa de las minorías, son “para la gilada”.

Así, con décadas sobre las tablas, Marrale reveló que hubo química a primera lectura: “Desde la primera instancia en que nos juntamos fue espectacular. Hacemos un pin pong muy bueno. Fluyó la forma en que leímos nuestro personaje”.

En diálogo con Noticias Argentinas, Marrale Habló de todo:

Pregunta: Con la mira en tu trayectoria ¿Cómo ves los cambios de los actores y su vínculo con la sociedad en los últimos años?

Jorge Marrale – El vínculo de los actores y actrices con la Argentina, su pueblo, su gente, es muy fuerte. Lamento que la continuidad de lo que era la televisión no esté y hay que pelear para que la ficción vuelva a la TV. Hay cosas que cambiaron, pero cada uno transiciona en función de cosas que suceden. Hay compromisos de trabajo y con las ideas. El compromiso de actores y actrices con su gente tiene mucho que ver con cada uno. Hay un círculo virtuoso entre los actores y la gente.

P – ¿Y como presidente de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes)?

JM – Como presidente de SAGAI soy consciente de lo que nos pasa por no tener el desarrollo de una industria audiovisual fuerte. Me parece fantástico todo lo que pasó con El eternauta. En un momento donde no hay una sola película aprobada por el INCAA, la serie genera un espacio de acercamiento que me emociona.

Jorge Marrale sobre SAGAI y e InterArtis Argentina

P – Con el contexto político actual ¿Cómo está la sociedad actualmente?

JM – Está muy bien porque trabajamos desde hace 19 años. Su crecimiento fue muy progresivo y con mucho acercamiento a los compañeros. No sabemos muy bien qué se pretende hoy en día, pero frente a las nuevas directivas, cumplimos con lo que se pide.

En este sentido, el artista se refirió a la solicitud de que “no haya un monopolio, que no sea una única sociedad por género artístico”. Por tanto, rememoró el intento fallido de InterArtis Argentina. La asociación internacional llegó al país en 2016 con el apoyo de Luis Brandoni y Andrea del Boca -que luego se bajó de la entidad-.

Foto: Juan Foglia NA



Esta organización apuntaba a gestionar los derechos de los actores en el exterior. Sin embargo, más tarde, SAGAI logró la representación internacional. En marzo de 2018 Brandoni renunció al cargo y se disolvió la asociación.

A esto, Marrale apuntó: “ Hubo una InterArtis Argentina en paralelo a SAGAI y se demostró el valor que tuvo SAGAI y lo falso que fue InterArtis en este país. Esa experiencia la pasamos y no tenemos ningún problema en compartir. Lo que se supone que es un monopolio, no lo es porque uno no quiere abarcar todo, sino que el trabajo que se debe hacer, en la medida que haya una sociedad que pueda dar protección a la mayor cantidad, es lo mejor”.

“Nos preocupa y ocupa que nos jueguen mal con los aranceles que debemos cobrar. El derecho de propiedad intelectual, es de alimento. No es que yo lo tiro como me sobra dinero (…). Es de alimento. Hay que tener cuidado con lo que pueda suceder en adelante”, cerró al respecto.

Jorge Marrale habló sobre su personaje y como lo compuso

P – ¿Cómo es ponerte en la piel de un político que de puertas para afuera es progresista y tiene cierto discurso, y de puertas para adentro es otra cosa?

JM – Miro la realidad nacional y con eso ya tengo todo. Me pasa que me divierte porque también es una buena oportunidad de ver cómo este tipo en particular que se cree que tiene una mente superior, se encuentra enroscado en algo que no tiene salida y no puede creer que le estén pasando las cosas a él.

P – ¿Y qué analizás sobre el personaje?

JM – Me permite ver cómo lo encara. No sólo desde su virilidad, sino desde su cabeza ¿Qué es lo que mira? ¿Qué pudo …? El ama a Jade, la amó y lo engañó, pero tienen un vínculo de 30 años. El descubrimiento a esta altura, para este tipo, con su soberbia y demás (…) Para mí, era un desafío, me parecía interesante que además fuera una persona que se llena la boca con la comunidad LGBTIQ y que después dice ‘No, para la gilada’. Hay una esencia suya, de algo vinculado, no a la política, sino a algunos seres que ejercen la política y también se llenan de (…) Muy moderno, muy de ahora.

P – ¿Tiene que ver con tu mirada sobre la realidad actual?

JM – Creo que están sucediendo muchas cosas en la Argentina y en el mundo. Tenemos que ser conscientes de que estamos en el medio de transiciones y pasamos a otro espacio. Los primeros bocetos de ese espacio, a mí particularmente, no me gustan.

NA – ¿En qué sentido?

JM – Se deshumaniza el vínculo, se deshumanizan las formas tradicionales de conectarse, me preocupa. Ver tanta agresión y violencia particularmente en el ámbito político, es un pésimo ejemplo, sobre todo para los jóvenes que se arman y tienen necesidad de tener alguna esperanza para un país que tiene tanta posibilidad como este.

“Hay que mirar un poco críticamente algunas cosas que suceden. En la medida que se pueda, hay que contar la historia que uno tiene y decir lo que vivió para dar sustento. Sino, parece que todo es un presente y la Argentina no se hizo sólo con eso, sino que se hace así, está construída desde otro lugar”, concluyó.

Cuestión de Género en el teatro Metropólitan: lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, durante todo el mes de junio.