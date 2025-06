Julia Mengolini entre las lágrimas por Cristina Kirchner y el ninguneo a Mariana Brey: “gato fascista”

La periodista Julia Mengolini apuntó tajante contra Mariana Brey, la trató de “tilinga” y de aprovecharse de su posicionamiento libertario para tener alcance mediático, al tiempo que reveló que su pequeña hija Rita, quiere ayudarla a “defender” a Cristina Kirchner.

Julia Mengolini: “Mi hija prefirió defender a Cristina antes que ver La Sirenita”

En principio, la comunicadora reveló una llamativa escena con Rita: “Estábamos por ir a la función de prensa de La Sirenita que fue ayer y le tuve que explicar a Rita, con lágrimas en los ojos, que no íbamos a poder ir”.

“Se preocupó y me preguntó qué había pasado, pero la explicación era peor todavía. Le dije ‘Bueno Rita, es que la quieren meter presa a Cristina y la tenemos que defender’”. Ante esto y según su relato, la niña respondió: “Bueno, vos no te preocupes por La Sirenita y ¿Cómo hacemos para defenderla?”

Mengolini sobre Mariana Brey: «Es un gato fascista»

En el mismo diálogo, la conductora apuntó contra Brey: “Cuando me fui de C5N, esta tilinga empezó a tomar como mucho (…) Yo no había hablado de ella anteriormente, pero tomó mucho protagonismo su línea. Yo no la ubicaba antes de que tome posición política libertaria y le toma el gustito a ser una canalla”.

“No tiene ni puta idea porque en el fondo la política no le interesa y empezó a actuar un posicionamiento. A la tilinga le diría que pare. Es un gato fascista”, concluyó al respecto.

El descargo de Mariana Brey

No obstante, la ex panelista de LAM, no se quedó atrás y al escuchar el nombre de Mengolini, desconoció: “¿Quién?”. A continuación mostró que hizo memoria y refutó

«Varios adjetivos descalificativos, sólo por pensar diferente. Si dijo que tengo que bajar un cambio, es un poco incoherente. Viene de alguien que es militante y defiende sus ideas. No atacaría a las personas por sus ideas, ella las tendrá, no sé cuáles son y tampoco me importa. Hay que empezar a respetarse. El respeto nace en no descalificar a otro”, continuó.

“Estamos hablando de una persona que no conozco, no sé quién es. La vi en la tele. Después veo si le puedo prestar atención a los concejos que me dio -irónica-”, concluyó Brey.