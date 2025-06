Mariana Brey denuncia actitudes ‘casi fascistas’ de Nancy Pazos tras intensas disputas en Telefe

Las diferencias en las ideas políticas entre Mariana Brey y Nancy Pazos las llevaron a enfrentarse en más de una ocasión, generando un tenso ambiente laboral en el panel que comparten en A la Barbarossa (Telefe) y el pasado miércoles la periodista de C5N decidió ponerle un freno a la situación.

El tenso momento traspasó las pantallas e incluso aseguraron que hasta la conductora Georgina Barbarossa se sentía incómoda con sus peleas.

Mariana Brey rompe el silencio tras el tenso cruce con Pazos: “Puso un límite porque no podía seguir soportando”

En diálogo con un móvil de LAM, Brey habló de su último cruce con Pazos, el cual la llevó a poner un freno: «No noté nada distinto. Es algo que viene sucediendo desde hace tres meses cuando entré a trabajar, pero nada que no haya pasado ya. A veces tenés que poner un límite«.

Y siguió: «Me sentí así, expresé lo que me estaba pasando en ese momento. Y tengo la capacidad y la honestidad para decirlo de frente. Yo no digo cosas por detrás que después no pueda decir de frente«.

La periodista dio a entender que Pazos intentó instalar que ella tenía una mala relación con su equipo de trabajo: “No sé, sé que habían salido a decir que la producción no me quería o que Georgina (Barbarossa) no me quería”, indicó.

«Está pasando algo que tiene que ver mucho con el fanatismo, cuando vos te fanatizás mucho con algo o te obsesionás mucho con algo, te creés en una realidad paralela y perdés la razón. Y cuando vos perdés la razón, en general, mentís, creés cosas que no son reales. Y lo peor es que te creés la mentira«, apuntó Brey contra su compañera.

«Y lo peor aún es que te salgan a desmentir, ya la producción salió a desmentir, Georgina salió a desmentir, están todos contentos conmigo. Está atentando contra su propia credibilidad. Es grave lo que le está pasando», continuó.

Por último, se refirió al último enfrentamiento en el cual Pazos intentó callarla: «El tema es cuando aparece el comentario descalificativo o un ‘callate‘. Me parece fuerte, casi fascista, y no hice más que manifestar cómo me sentía. Hace tres meses que vivo situaciones y recibo comentarios descalificativos».