Nuevo escándalo entre Mariana Brey y Nancy Pazos: «¿Hasta cuándo va a seguir este destrato?»

Desde que Mariana Brey se incorporó al panel del programa A la Barbarossa, nunca pudo llevarse bien con Nancy Pazos. Inclusive esta última se ausentó cuando Brey consiguió entrevistar al presidente Javier Milei. Las periodistas están en las antípodas en cuanto a su pensamiento político y desde el primer día Pazos criticó que Brey intente dejar el espectáculo para comenzar a trabajar en el periodismo político.

El duro cruce entre Mariana Brey y Nancy Pazos en A la Barbarossa

«¿Hasta cuándo va a seguir este destrato?», preguntó Mariana Brey al ver cómo se refería a ella Nancy Pazos en A la Barbarossa, el programa de Georgina Barbarossa en Telefe. «Perdón, me parece que ya tenés que tener un límite. El nivel del destrato que yo estoy recibiendo ya es demasiado», siguió.

Pero su colega le respondió: «No es destrato, mi amor, el no callarte un minuto para que te contesten también es destrato… No hacés un punto y aparte. Entonces te están gritando por la cucaracha, te gritan a lo bestia… ¿Vos sos productora, conductora, panelista? No, te estoy diciendo que me la saco la cucaracha para que no me griten tanto cuando hablas».

«No te vas a victimizar más, mi amor. ¿Querés un minuto de gloria? Dale. ¿Qué más querés?», se quejó Pazos, que al salir del programa reveló que la conductora, Georgina Barbarossa ya se siente muy incómoda con toda esta situación.

🔴 POLÉMICA EN EL PROGRAMA DE GEORGINA BARBAROSSA: ESCANDALOSO CRUCE ENTRE MARIANA BREY Y NANCY PAZOS@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/fdl1QqZqDA — América TV (@AmericaTV) June 11, 2025

Mariana Brey destrozó a Nancy Pazos

Días atrás, Mariana Brey no se guardó nada al hablar sobre su relación con Nancy Pazos, su compañera en el programa A la Barbarossa. En diálogo con el móvil de A la Tarde (América TV), la periodista mostró la tensión que quedó en evidencia tras el regreso de Pazos al programa luego de una ausencia relacionada con la entrevista que Brey realizó a Javier Milei.

Brey fue contundente al expresar su descontento: «Nada me pasa con lo que ella diga. No es lo suficientemente valiente para decírmelo en la cara». Además, cuestionó la actitud de Pazos, señalando que «lo que pasa es al aire» y que no hay nada fuera de cámaras, insinuando que las declaraciones de su colega son poco sinceras. «Le doy mucho valor a las opiniones de personas serias, respetuosas, que cuidan sus trabajos», disparó, dejando claro que no considera a Pazos dentro de ese grupo.

Con información de NA