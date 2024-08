Julieta Poggio apuntó fuerte contra los futbolistas: “Son un asco, no tienen códigos”

Julieta Poggio visitó el programa que Ángel de Brito conduce en Bondi y tras confirmar que tuvo un romance con el hermano de Tini Stoessel, dijo que hay una clase de hombres que no le gusta para nada.

Julieta Poggio y una dura declaración contra los futbolistas

“Los jugadores tachados de la lista. Antijugadores. O sea, ya veo un tilde y una fotito ahí corriendo y no”, explicó sobre los mensajes que recibe en su cuenta de Instagram.

“Son un asco los jugadores. Lo digo acá, en la mesa. Son muy pajeros. Son asquerosos. Chamuyan a todas las mujeres de la misma manera. Se crean Instagram truchos para hablarle a mujeres”, aseguró la ex Gran Hermano.

“No tienen código. Se pasan las minas entre todos. Son lo peor. Hasta todos los que tienen mujer y novia”, agregó Julieta Poggio, que hoy está en pareja con Fabri Maida, en una relación abierta en la cual ambos pueden salir con otras personas.}

Qué se sabe del nuevo novio de Juli Poggio, Fabri Maida

Desde hace meses que se los ve juntos a Julieta Poggio y Fabrizio Maida, un joven modelo que esta alejado del mundo del espectáculo. Sin embargo, la intérprete de «Shubarunbun» siempre sostuvo que eran amigos y nada más.

Los rumores de noviazgo comenzaron cuando empezaron a viajar juntos y se los veía muy cariñosos. “Fuimos a comer, fuimos a bailar, paseamos, conocimos de todo. Un viaje con un amigo. Un día me ven a ir con él, otro día me ven a ir con otro» le dijo Juli a Socios del Espectáculo.

«Yo no quiero que me casen con nadie, de verdad. La soltería está hecha para disfrutarla. No hay pacto de nada.” aseguró Poggio. Los «amigos» habían sido fotografiados caminando abrazados en una playa en Punta del Este, Uruguay, en enero de este año.

En ese momento, la cuenta de Instagram «La Más Popu» aseguró: “Se la vio muy pegadita y sonriente junto a un desconocido. El desconocido se llama Fabri Maida. Me dicen que es amigo de la mejor amiga de Juli, también lo conoce al ex de ella”.