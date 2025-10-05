La China Suárez puso en venta su departamento del barrio Palermo: cómo es y cuánto cuesta 

Este domingo, en Infama (América TV), Marcela Tauro reveló que la China Suárez decidió poner en venta su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.

«¿Saben quién está vendiendo su piso, su departamento? Ya puso el cartel y todo», lanzó la conductora en pleno programa. «La China Suárez», confirmó enseguida, dejando a todos atentos a los detalles.

Dónde queda y cuánto vale el departamento que vende la China Suárez en Palermo

Laura Ubfal, panelista del ciclo, sumó un dato clave: «Está atrás de la Embajada de Estados Unidos», lo que confirma que se trata de una zona exclusiva y muy cotizada de la ciudad.

El valor de la propiedad fue estimado en 1.300.000 USD, acorde a sus características: moderno, amplio y con ubicación privilegiada.

Cabe recordar que la actriz se encuentra instalada en Turquía por los compromisos futbolísticos de su pareja Mauro Icardi con el Galatasaray con el que tiene contrato hasta julio de 2026. Suárez y el delantero se mudaron hace un mes a una mansión ubicada en unos de los barrios más exclusivos de Estambul cerca del Bósforo.

La China Suárez mostró sus días en Argentina y desmintió a Yanina Latorre

Recién llegada de Turquía, la China Suárez aprovechó sus días en Argentina para reencontrarse con viejos amigos e iniciar la mudanza a su nueva casa en el exclusivo country San Jorge, previo a volver a Turquía junto a Mauro Icardi.

A través de una publicación en Instagram, la actriz mostró su estadía en el país en varias imágenes, desde su llegada en avión hasta durmiendo junto a sus hijos.

