Las ojeras pueden aparecer por diferentes motivos, como la falta de descanso, la predisposición genética, las alergias o los cambios en la piel asociados con el paso del tiempo.

Aunque no siempre es posible eliminarlas por completo, existen algunos trucos de belleza que permiten disimularlas y conseguir una apariencia más fresca y descansada.

Los mejores trucos para disimular las ojeras

Aplicar compresas frías: colocar una compresa limpia y fría sobre los ojos cerrados durante unos minutos puede ayudar a reducir temporalmente la hinchazón.

colocar una compresa limpia y fría sobre los ojos cerrados durante unos minutos puede ayudar a reducir temporalmente la hinchazón. Hidratar el contorno de ojos: utilizar una crema específica para esta zona ayuda a mantener la piel hidratada y facilita la aplicación del maquillaje.

utilizar una crema específica para esta zona ayuda a mantener la piel hidratada y facilita la aplicación del maquillaje. Elegir el corrector adecuado: los tonos melocotón, salmón o anaranjados pueden ayudar a neutralizar las ojeras azuladas o violáceas, dependiendo del tono de piel.

los tonos melocotón, salmón o anaranjados pueden ayudar a neutralizar las ojeras azuladas o violáceas, dependiendo del tono de piel. Evitar el exceso de maquillaje: aplicar pequeñas cantidades de corrector y difuminarlas suavemente permite conseguir un resultado más natural.

aplicar pequeñas cantidades de corrector y difuminarlas suavemente permite conseguir un resultado más natural. Utilizar productos con cafeína: algunos cosméticos formulados con este ingrediente pueden mejorar temporalmente la apariencia de las bolsas.

algunos cosméticos formulados con este ingrediente pueden mejorar temporalmente la apariencia de las bolsas. Usar protector solar: la exposición al sol puede acentuar la pigmentación del contorno de ojos.

Cómo aplicar correctamente el corrector de ojeras

Uno de los errores más habituales es elegir un corrector demasiado claro, ya que puede generar un efecto grisáceo y destacar todavía más las zonas oscuras.

Lo recomendable es neutralizar primero la tonalidad de la ojera y luego aplicar un corrector similar al color natural de la piel o ligeramente más claro.

Distribuir el producto con pequeños toques, sin arrastrar ni frotar, ayuda a conseguir un acabado uniforme.

Qué hábitos ayudan a prevenir las ojeras

Dormir entre siete y nueve horas, mantener una hidratación adecuada, evitar frotarse los ojos y proteger la piel del sol son algunos hábitos que pueden contribuir a mejorar el aspecto del rostro.

Sin embargo, cuando las ojeras tienen un origen hereditario o están relacionadas con la estructura facial, los tratamientos cosméticos pueden tener resultados limitados.

En esos casos, una consulta dermatológica permitirá identificar su origen y evaluar las alternativas más adecuadas.