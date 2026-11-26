A poco de cumplirse 24 horas del trágico episodio en Punta del Este, se confirmó la identidad de la turista argentina fallecida. La mujer, de 36 años, viajaba junto a su pareja cuando ambos quedaron atrapados tras ser sorprendidos por una ola. Aunque lograron rescatarlos del agua, solo el hombre sobrevivió.

Quien era la turista argentina

Las autoridades uruguayas informaron que la víctima fue identificada como Graciela Mayer. La mujer, oriunda de Entre Ríos, se encontraba de viaje junto a su pareja en la playa Chihuahua y murió el miércoles tras ahogarse en el mar.

De acuerdo a lo relatado, Mayer se había metido al agua con su pareja cuando fueron sorprendidos por las olas del mar. El hombre tras varios intentos logró salir, sin embargo la mujer tuvo que ser rescatada por un grupo de bañistas.

El hermano de la turista, Fabian Mayer, confirmó que la pareja había viajado hacía una semana a la playa uruguaya y que tenía previsto regresar a Entre Ríos este jueves. «Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir«, relató al medio elonce y agregó: “La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía”. También contó que la pareja de su hermana fue trasladado en estado de shock a un sanatorio de la zona.

Mayer era propietaria de un salón de fiestas y junto a su hermano tenían tres comercios vinculados al rubro gastronómico. A través de las redes sociales, uno de estos establecimientos confirmó la muerte y la despidió: «Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina. La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil».