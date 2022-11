La desopilante anécdota de Mariana Genesio Peña con un actor de La casa de papel

La actriz Mariana Genesio Peña reveló un divertido momento que tuvo con uno de los principales protagonistas de La casa de papel, la exitosa serie española de Netflix. Ocurrió mientras estaba en un festival de cine en Europa.

“Estábamos en San Sebastián, en una fiesta. Nos encontramos con los elencos de películas argentinas como Juan Minujín o 1985, fue muy divertida. En una estaba uno de los chicos de La casa de papel, uno de los más jovencitos”, relató.

“Ya era tarde, mis amigas se habían ido y yo me quede, estaba el chico este de La casa de papel y me acerqué para conversar con él”, continúo contando en América Top Ten, el ciclo que conduce Guido Záffora en América TV.

Luego dijo que se puso a buscar quién era. “Cuando me acerqué me pregunté cómo hacía para hablar con él y me di cuenta que no sabía el nombre, entonces lo google. Pongo La casa de papel, me aparece todo el elenco, apretó en la foto de él y me pongo a hablar con él”, narró.

Fue ahí que descubrió que se trataba de Miguel Herrán, que interpretó a “Río”, en la ficción española.

Cuando ya ambos se juntaron, la actriz argentina le pidió una foto. “El agarró mi teléfono y se vio googleado. ´A que no te sabías mi nombre´”, finalizó su anécdota y hubo carcajadas durante la nota televisiva.