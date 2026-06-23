La FIFA los obligó a esconder sus logos, pero Levi’s y Gillette terminaron ganando igual

De estadios rebautizados a miles de logotipos cubiertos, el Mundial 2026 volvió a mostrar la estricta política comercial de la FIFA. Sin embargo, algunas compañías encontraron la forma de convertir la restricción en una poderosa campaña de marketing.

Cada Copa del Mundo es una vidriera global para las marcas. Pero no todas pueden aprovecharla de la misma manera. Mientras un grupo reducido paga millones de dólares para convertirse en patrocinador oficial de la FIFA, otras compañías deben desaparecer de la escena, incluso cuando sus nombres forman parte de los propios estadios donde se juegan los partidos.

El Mundial 2026 no fue la excepción. La organización volvió a aplicar su política de «Clean Venue» o «recinto limpio», una normativa que obliga a eliminar, ocultar o cubrir cualquier referencia comercial que no pertenezca a los sponsors oficiales del torneo.

Por qué la FIFA obliga a esconder marcas durante el Mundial

La medida busca proteger la inversión de las empresas que adquieren los derechos de patrocinio de la Copa del Mundo.

En términos de marketing, la FIFA intenta evitar lo que se conoce como «ambush marketing» o marketing de emboscada: cuando una marca obtiene visibilidad aprovechando un evento sin haber pagado por ser patrocinadora oficial.

Por eso, durante el Mundial se cubren logos, nombres comerciales de estadios, carteles publicitarios, señalética interna y hasta accesorios utilizados por jugadores o integrantes de las delegaciones.

El caso Levi’s: cuando tapar un logo genera más repercusión

Uno de los ejemplos más comentados ocurrió en California.

El estadio conocido mundialmente como Levi’s Stadium, una de las sedes del Mundial 2026, debió ocultar toda referencia a la marca de jeans debido a las exigencias de la FIFA. Durante el torneo, el recinto pasó a llamarse simplemente San Francisco Bay Area Stadium.

Sin embargo, lejos de perder protagonismo, Levi’s encontró una manera inteligente de capitalizar la situación.

La compañía cubrió su tradicional logo rojo, pero dejó visible la característica silueta de su icónico diseño «batwing», una forma tan reconocible que millones de personas identificaron inmediatamente la marca aunque su nombre no apareciera.

La estrategia se volvió viral en redes sociales y fue celebrada por especialistas en marketing, que destacaron cómo la empresa logró convertir una prohibición en una campaña global de alto impacto.

Gillette: miles de logos cubiertos en un estadio histórico

Otro caso que llamó la atención fue el de Gillette Stadium, en Massachusetts.

El recinto, casa de los New England Patriots de la NFL, lleva más de veinte años asociado comercialmente a la marca de productos para el afeitado. Sin embargo, durante el Mundial 2026 la FIFA exigió eliminar cualquier referencia visible a Gillette.

La medida incluyó la cobertura de miles de logotipos presentes en las butacas, pasillos y distintos sectores del estadio.

Además, como ocurre con otras sedes mundialistas, el nombre comercial también será reemplazado temporalmente por una denominación neutral durante la competencia.

Las imágenes de trabajadores cubriendo los logos recorrieron medios de todo el mundo y terminaron generando un efecto inesperado: millones de personas hablaron de Gillette justamente porque la FIFA intentó ocultarla.

Beats y el logo que tuvo que desaparecer de los auriculares

La política de la FIFA no afecta únicamente a los estadios.

Durante competencias internacionales anteriores, futbolistas patrocinados por marcas no oficiales también debieron ocultar logotipos antes de ingresar al campo de juego.

Uno de los casos más conocidos involucró a Beats by Dre, cuyos auriculares fueron tapados con cinta adhesiva para evitar que la marca apareciera en las transmisiones oficiales.

La imagen se viralizó rápidamente y volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de los límites de las restricciones comerciales en los grandes eventos deportivos.

Cuando esconder una marca termina siendo la mejor publicidad

Para los especialistas en marketing deportivo, estos casos demuestran un fenómeno curioso: en ocasiones, intentar ocultar una marca termina generándole una exposición aún mayor.

Levi’s logró que millones de personas hablaran de su logo cubierto. Gillette apareció en portales de todo el mundo por los miles de asientos tapados en su estadio. Y Beats obtuvo una repercusión internacional a partir de una simple cinta adhesiva colocada sobre sus auriculares.

En un Mundial donde cada segundo de exposición vale millones, algunas empresas descubrieron que, a veces, la mejor manera de llamar la atención no es mostrar un logo, sino lograr que todos se pregunten por qué tuvieron que esconderlo.