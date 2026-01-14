La imagen de Maduro detenido hizo ganar unos US$ 100 millones a una marca sin poner ni un centavo

La foto de Nicolás Maduro esposado junto a funcionarios de las fuerzas estadounidenses y a bordo del buque USS Iwo Jima rumbo a Nueva York, compartida por Donald Trump en Truth Social, significó un inesperado “golpe de suerte” para Nike, por la notoriedad viral que cobró la prenda de la marca que llevaba puesta el mandatario venezolano depuesto.

“Nicolás Maduro, el dictador que sancionó los productos estadounidenses, vestía de pies a cabeza con la marca deportiva más icónica del país que dice odiar”, expresa un reel de la cuenta @marketing.conjuani, al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

La publicación en grandes medios como CNN, BBC, Fox, NBC o New York Times y en millones de cuentas en redes sociales generó millones de impresiones por las que la compañía no pagó.

Hubo perfiles que se atrevieron a estimar que Nike ganó unos 100 millones de dólares “sin gastar un centavo”.

El impacto del hecho fue inmediato.

Los videos e imágenes se reprodujeron sin parar y la vestimenta de Maduro al momento de su captura, un conjunto deportivo gris llamado “Nike Tech Fleece” que forma parte de una línea casual de la marca y que cuesta unos 260 dólares, rápidamente fue tendencia global.

Ha sido el uniforme de raperos como Central Cee, estrellas del baloncesto como Kevin Durant y equipos de fútbol como el FC Barcelona.

Uno de los aspectos más comentados giró en torno a que esta prenda de vestir pertenece a una marca símbolo de la cultura yanqui; cuando el discurso del dictador venezolano, ahora preso en EEUU, siempre apuntó al “antiimperialismo” y a enfrentar el capitalismo típico del consumo occidental.

En ciudades como Nueva York, el conjunto de forro polar es un uniforme no oficial para ir a la tienda de la esquina y al gimnasio.

Disparada de ventas

Las ventas de este modelo se dispararon rápidamente en la tienda virtual de Nike en EEUU en las horas posteriores al ataque, incluso hasta agotar el stock.

En algunas cuentas en redes sociales vinculadas al mundo del marketing, hubo usuarios que pusieron de relieve que la explicación está no sólo en el morbo por los detalles que hay en este tipo de sucesos, sino también en la rapidez con la que se tiene acceso a aspectos banales de un hecho tan complejo.

“Todo se banaliza y convierte en meme. Las búsquedas de Nike ocurrían en paralelo a where is venezuela”, dijo un usuario en Linkedin.

“Hay una obsesión con el detalle pero todo se da con desapego, se consume la superficie de la foto pero no lo que representa”, fue otro de los comentarios.

Earned media

Según algunas publicaciones, este parece ser un caso típico de earned media.

Nike obtuvo publicidad gratuita a través de menciones de terceros, sin haber pagado directamente por ella.

A diferencia de la publicidad pagada (paid media) o los contenidos propios (owned media), la earned media se basa en el boca a boca y en la relevancia y el valor del contenido.

Su efecto inmediato es el aumento en la visibilidad de la marca de manera orgánica. __IP__

Sin embargo, consultores de marketing advierten que aunque este tipo de viralidad puede traducirse en picos de venta, tal como sucedió con Nike, no siempre significa una ganancia reputacional sostenible, ya que la marca queda asociada a un contexto ajeno a su estrategia y sin posibilidad de direccionar la conversación.