El gesto de Leandro Paredes en pleno partido que se volvió viral: los memes inundaron las redes

Leandro Paredes volvió a ser tendencia, aunque esta vez no fue por un gol, una asistencia o una jugada decisiva. Un llamativo gesto del mediocampista durante un partido comenzó a circular en las redes sociales y rápidamente se transformó en uno de los memes más compartidos del día.

La escena, captada por la transmisión oficial, muestra al volante argentino sujetando muy de cerca a un rival en medio de una acción de juego. La imagen, fuera de contexto y congelada en un instante particular, fue suficiente para despertar la creatividad de miles de usuarios.

«Si Paredes me agarra así, le pregunto qué somos»

Como suele ocurrir con los momentos virales del fútbol, las redes sociales reaccionaron casi de inmediato. En cuestión de minutos comenzaron a multiplicarse los memes y las bromas, con publicaciones que jugaron con la cercanía entre ambos futbolistas.

Una de las frases que más se repitió fue:

«Si Paredes me agarra así, le pregunto qué somos».

El comentario se volvió tendencia en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde cientos de usuarios compartieron capturas del momento acompañadas por mensajes humorísticos y referencias a relaciones sentimentales.

No es la primera vez que Paredes se vuelve viral

El mediocampista de Boca Juniors y de la Selección Argentina suele protagonizar escenas que trascienden lo deportivo. Durante el Mundial 2026 fue uno de los futbolistas más comentados por su intensidad dentro de la cancha y por distintos cruces con rivales, especialmente durante la final frente a España, un partido que terminó con varios incidentes y que incluso derivó en una investigación disciplinaria de la FIFA.

Esa personalidad competitiva volvió a quedar reflejada en esta acción de juego, aunque en esta oportunidad la reacción del público fue completamente distinta.

Los memes, protagonistas una vez más

Lejos de generar polémica, la imagen fue tomada con humor y dio lugar a una catarata de publicaciones que convirtieron a Paredes en tendencia durante varias horas.

Muchos usuarios editaron la captura con frases románticas, escenas de películas y referencias a parejas famosas, mientras que otros simplemente destacaron la expresión corporal del volante argentino.

Una vez más, quedó demostrado que una sola imagen alcanza para que las redes sociales transformen un instante del fútbol en un fenómeno viral, mezclando deporte, humor y creatividad en cuestión de minutos.