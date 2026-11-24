La crisis energética provocada por el conflicto en Medio Oriente podría dejar cambios duraderos en el funcionamiento de los mercados internacionales. Así lo advirtió la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su informe World Energy Outlook 2026, donde calificó el episodio como el «mayor shock de suministro energético» que enfrentó el mundo.

Según el organismo, hasta noviembre de este año se acumularon pérdidas de 2.800 millones de barriles de petróleo y 60.000 millones de metros cúbicos de gas provenientes del Golfo. Aunque el sistema energético demostró tener la capacidad de adaptarse, señaló que los consumidores absorben cada vez más el impacto de la crisis debido a la suba de los precios.

Las consecuencias alcanzaron a «todos los rincones del mundo», advirtió el informe. Tres cuartas partes de la población mundial viven en países importadores de petróleo y gas, mientras que más de 4.000 millones de personas habitan en naciones que dependen del Estrecho de Ormuz para cubrir más del 30% de sus necesidades de petróleo.

Asia fue una de las regiones más expuestas: antes de la crisis, alrededor del 80% del petróleo y casi el 90% del gas natural licuado (GNL) que transitaban por ese paso marítimo tenían como destino mercados asiáticos. También se registraron fuertes presiones sobre el abastecimiento de diésel, cuyos precios superaron los US$ 200 por barril.

En este contexto es que el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, sostuvo que la crisis tendrá consecuencias que excederán el período de interrupciones. El organismo afirmó que cuanto más se prolongue el conflicto, más profundas serán sus marcas sobre los mercados y las decisiones de política energética.

Tres escenarios para el futuro del sector

El informe identifica tres escenarios sobre el futuro de la energía, que podrían ganar fuerza a partir de esta crisis. El primero de ellos es una diversificación reforzada como una preocupación política clave en múltiples dimensiones, que incluye a los proveedores, las rutas comerciales, las fuentes de energía y las cadenas de suministro de tecnologías.

El segundo consiste en dar mayor prioridad a los recursos disponibles dentro de cada país, con el objetivo de reducir la exposición a conflictos externos y a la volatilidad de los mercados internacionales.

Por último, el tercer escenario consiste en la aceleración de la electrificación de la economía, que aparece como una herramienta para disminuir la dependencia de los combustibles importados.

Argentina, uno de los países que ganan impulso

La AIE destacó que la crisis puede generar oportunidades para los países productores de hidrocarburos ubicados fuera del Golfo, que buscan incrementar sus niveles de producción. Entre ellos mencionó a Argentina, en una lista que también incluye a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guyana, y Venezuela.

La diversificación, sin embargo, no implica que Medio Oriente pierda su relevancia. Incluso en un escenario extremo en el que el comercio por Ormuz se reduzca considerablemente, la región continuaría siendo el principal exportador de petróleo hacia los mercados internacionales.

El organismo también señaló que existen proyectos de nuevos oleoductos para evitar el paso por el estrecho. Alrededor de siete millones de barriles diarios de capacidad adicional se encuentran en construcción o bajo consideración, aunque su desarrollo demandaría inversiones estimadas en US$ 40.000 millones.