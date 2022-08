La llamativa confesión del embajador de Estados Unidos: desea ser jurado de La Voz Argentina - Diario Río Negro

Las redes sociales es uno de los medios a través de las cuales se expresan las personalidades públicas. En esta oportunidad llamó la atención la confesión que realizó el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, quien reveló que es un ferviente seguidor de uno de los reality más populares de la televisión argentina y dijo cómo le gustaría participar.

«¡Qué éxito La Voz Argentina, amo este show!, posteó Stanley en su cuenta de Twitter.

Y hasta se postuló: «Próximamente: ¡¿una versión con jurados diplomáticos?!», twitteó, en un mensaje que escribió en español e inglés.

Lo acompañó de una foto sentado en una de las sillas rojas características del certamen musical.

Su revelación la vio el propio Marley, conductor del ciclo. «Muchas gracias», le respondió.

La imagen del diplomático proviene de su visita, a los estudios de Paramount, el martes pasado.

Este año La Voz Argentina se emite por segundo año consecutivo, después del éxito que fue la edición del año pasado, que consagró a Francisco Benítez como el gran ganador.

