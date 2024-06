La novia de Matías Alé habló tras la propuesta de casamiento: «Siempre fue un sueño casarme y tener hijos»

Tras una relación de 10 años con Graciela Alfano y de varios romances con famosas, con infidelidades de por medio, Matías Alé estuvo alejando durante un tiempo de las luces para regresar pisando más fuerte que nunca. El actor reapareció renovado: con su mismo look de galán de siempre, pero esta ve muy enamorado y dispuesto a todo por amor.

Su novia es Martina Vignolo, una joven marplatense de 22 años, que hace mucho tiempo trabaja como actriz y como profesora de gimnasia. Con solo unos pocos días de relación, la pareja salió a gritar a los cuatro vientos que estaban enamorados y el actor no dudó en sorprenderla con una propuesta inesperada.

Matías Alé le pidió casamiento a su novia en plena entrega de los Premios Martín Fierro Federales. Entre nerviosa y tal vez sorprendida, Martina aceptó la propuesta con mucha emoción.

Matías Alé le propuso casamiento a Martina Vignolo: ¿Qué dijo ella?

Noticias Argentinas se comunicó con Martina Vignolo para dialogar sobre el casamiento que seguramente comenzarán a pensar y planificar cuanto antes.

– ¿Te sorprendió la propuesta de matrimonio? ¿Te incomodó?

– La propuesta me pareció súper creativa, claramente no me lo esperaba. Previo a que arranque la ceremonia de la entrega de los Martín Fierro en la alfombra roja lo dijo. Yo la verdad que pensé que era un chiste, pero me pareció increíble.

– ⁠¿El casamiento es algo con lo que soñás o más bien te llega por sorpresa?

– Claramente para mí siempre fue un sueño casarme y tener hijos.

– ⁠¿Ya tienen fecha de boda?

– Como lo decimos nosotros, es como un voucher sin fecha de vencimiento. El tiempo lo va poniendo todo en su lugar, la relación fluye muy bien. Y la realidad es que no tenemos que esperar mil millones de años para hacer las cosas, no solamente en una relación, sino que en la vida.

Uno nunca sabe cuándo se termina lo que se está dando, la vida en sí. Yo la verdad es que quiero la vida con él y cuando se dé, cuando se planifique, yo creo que la ceremonia se va a realizar, por lo tanto por el momento no tenemos fecha.

Lo que dijo Martina Vignolo sobre la posibilidad de tener hijos

– ⁠Supongo que él está más apurado que vos con los hijos que hasta ya tiene pensados los nombres, ¿Cuándo te imaginas proyectando una familia?

– Yo no creo que él esté más apurado o menos apurado, sino que se van dando las cosas así y poder hablarlo, que para mí es lo mejor de una relación, poder hablar y dialogar las cosas es lo más importante. Y poder tener todo charlado, no planificado, pero sí poder ir anticipándose a lo que uno puede llegar a hacer. Que no tenemos que esperar 5, 6, 7, 8, 9 años para realizar las cosas, sino que si se da, se da por algo, nos tenemos que seguir conociendo, compartiendo cosas, viviendo cosas con nuestra intensidad que es tan linda y tan real, tan sincera y, por supuesto, que nunca nos falte el amor.

Yo creo que desde el primer momento tenemos una conexión increíble porque es la realidad, una conexión sincera de mucho, mucho amor y una sensibilidad que nos une increíble.

Realmente estoy feliz y estoy viviendo un momento muy hermoso de mi vida y espero que así siga y que él también, que es una persona muy buena, muy buena y muy generosa, que lamentablemente quizás hay personas que no puedan valorarlo cuando una persona es muy buena. No lo digo solamente por él, lo digo en general. Así que esperemos que todos podamos empezar a valorar un poco cuando tenemos una persona buena en nuestro entorno y tan cerca como me está tocando a mí en este momento.

Martina sobre el pasado de Matías Alé: «su pasado es parte de su vida»

– ⁠¿Te asusta el pasado “mujeriego” de Matías?

– Su pasado, yo siempre se lo digo, su pasado es parte de su vida y es lo que hace la persona que es hoy.

Yo creo que ninguno tiene que cambiar, por más de que no se pueda, ninguno tendría que necesitar cambiar algo de su pasado para la persona que es hoy en día. Yo creo que la experiencia, tanto mía como de él, sea más, sea menos, sea buena o no, es lo que nosotros vamos llevando en nuestra mochilita de la vida para poder seguir adelante.

Martina Vignolo: «A Mati lo veo en su mejor momento»

– ¿⁠Qué me podés contar de la condición médica de Matías? ¿Cómo lo ves vos?

– A Mati lo veo en su mejor momento. Yo siempre le digo y agradezco poder estar al lado de él, compartiendo este presente tan lindo que tiene.

Está cumpliendo objetivos grandes y muy lindos que se los merece, como haber ganado el Martín Fierro. Por más de que hace poco tiempo que estamos juntos, claramente ya lo conocía y todo su entorno y cada persona que se lo cruza acompaña este sentimiento que tengo de la gran persona que es, lo generoso que es y claramente conmigo también lo compañero que es y lo respetuoso.