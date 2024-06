Matías Alé contó como planeó la propuesta de matrimonio a su novia de 22 años: «El detalle secreto»

Matías Alé estuvo con Jey Mammón en su programa “Jey 990”, por Radio Splendid AM 990, donde habló sobre su reciente compromiso con Martina Vignolo, su novia de 22 años. En la entrevista, ambos actores recordaros su pasado y celebraron que hoy hayan podido dejarlo atrás.

En una mención al episodio que vivió Alé en el año 2016, horas posteriores a su participación en La Pelu (Telefe), donde Jey Mammón formaba parte, el actor le agradeció la contención recibida por el elenco del programa: “Como no agradecerte lo que me cuidaron vos, Flor y Marley”

Qué dijo Matías Alé sobre la propuesta de casamiento

Sobre su reciente compromiso con su novia, Martina Vignolo, el actor reconoció que no fue algo espontáneo, sino que premedito la propuesta de matrimonio: “A mí me encanta el ajedrez y me encantan siempre prever las jugadas”, confesó. “Lo que me pasa con Martu, que primero me dan ganas de todo con ella”.

“Yo siento que la conexión que tenemos, no es de ahora. Creo mucho en las vidas pasadas, me parece que la conexión que tenemos es de otro momento, no es de ahora y por eso me dan ganas de todo con ella”, explicó.

“Yo sé de su ilusión por casarse. Obviamente, no voy a hablar ni de diferencia de edad, ni de su edad, porque me parece que la palabra ‘amor’ comprende que justamente la palabra diferencia no existe, entonces me parece que acá hay amor”, Alé sobre el deseo que tenía Vignolo de contraer matrimonio.

Cómo fue el momento previo a la propuesta de casamiento que le hizo Matías Alé a su novia

Alé confesó haber tenido una charla previa con el periodista Daniel Ambrosino, a quien le había contado su deseo de realizar la propuesta durante la gala de los Martín Fierro Federal: “Le dije ‘bueno mira, si lo llego a ganar, yo lo voy a hacer’. Lo mentalicé y después lo gané y dije ‘esto nunca nadie lo hizo, es un mensaje de amor’”.

“Yo dejé un mensaje de amor y dejé un mensaje de que uno se puede levantar, que son las dos cosas que yo en mi vida hoy tengo. Me levanté y dije ‘ustedes se pueden levantar, más allá de cualquier sea el Martín Fierro’ No pasa por un premio, todos tenemos una zanahoria o un Martín Fierro por delante”, dijo sobre su discurso de aceptación en los Martín Fierro Federal.

“El mío era este, mi viejo, hace 27 años que no lo tengo, yo empecé hace 26, un año después de que se me vaya. Conté la alpargatita de mi hermano y conté un montón de emociones, porque para mí fue un momento único y la vi ahí sentadita y dije ‘bueno, es ahora’. Hay gente que lo propone la Bombonera, yo lo propuse con un Martín Fierro en la mano”, relató.

“No tenemos fecha porque yo respeto los tiempos de ella”, finalizó.