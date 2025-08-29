La nueva serie de Netflix de los creadores de «La casa de Papel»: ¿De qué se trata y cuándo se estrena?

La nueva serie de Netflix de los creadores de "La casa de Papel".

En los próximos días se estrenará en Netflix una nueva serie de los creadores de «La casa de Papel», la exitosa serie española. Conocé acá de qué se trata y cuándo llega a la plataforma.

La nueva serie de Netflix de los creadores de «La casa de Papel»: ¿De qué se trata?

En unos días, Netflix estrenará una serie muy esperada y con gran «hype». Se trata de «El refugio atómico«, una producción española dirigida por Alex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de «La casa de Papel«, «Berlín» o «Sky Rojo«, protagonizada por Lali Espósito.

Nuestro Joaquín Furriel actúa en El refugio atómico, una nueva serie de los creadores de La casa de papel. El 19 de septiembre, solo en Netflix. 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/4d1HqMpZwm — CheNetflix (@CheNetflix) May 28, 2025

En esta serie de ciencia ficción, un grupo de multimillonarios se ve forzado a encerrarse bajo tierra con motivo de una amenaza por un conflicto global sin precedentes. El lugar, más conocido como Kimera Underground Park, está diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable. Allí, los protagonistas irán mostrando sus controvertidas personalidades y destapando poco a poco sus secretos más inconfesables.

La nueva serie de Netflix de los creadores de «La Casa de Papel»: ¿Cuándo se estrena?

La nueva serie «El refugio atómico» está compuesta por un gran elenco: Miren Ibarguren, Natalia Verbeke, Montse Guallar, Carlos Santos, Agustina Bisio y Álex Villazán.

Además, un reconocido actor argentino protagonizará la producción española. Se trata de Joaquín Furriel. El artista de 51 años ya ha sido parte de varios éxitos en Netflix. Su papel más importante en la plataforma fue en «El Reino«, la serie protagonizada por Diego Peretti.

El refugio atómico se estrenará el viernes 19 de septiembre en Netflix. La producción española contará con un total de ocho episodios, que prometen mucha tensión y dramatismo en un escenario postapocalíptico, con dos familias que están atravesadas por su pasado.

Netflix: 4 grandes películas que abandonan la plataforma a partir de septiembre 2025

Netflix no deja de sorprender a sus suscriptores con el amplio catálogo que ofrece. Mes a mes la plataforma se renueva y agrega nuevas producciones, al tiempo que otras se despiden para siempre. Esta vez, septiembre 2025 se despide de estos 4 grandes títulos: