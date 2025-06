La periodista Paula D’Ambrosio anunció que está embarazada: «Seis meses y contando» 

Paula D’Ambrosio anunció que está embarazada y publicó un divertido video en la red. Luego fue felicitada con miles de comentarios en Instagram.

Paula D’Ambrosio anunció que está embarazada

La periodista de El Nueve compartió con alegría que está en la dulce espera de su primer hijo junto a Diego Schiariti y expresó: «Seis meses y contando. Ansiosos por verte, Anna».

Paula D’Ambrosio esperó a que su embarazo estuviese avanzado para contarlo públicamente y, para no dejar lugar a la duda, en el clip que subió a su cuenta de Instagram mostró el test junto a su panza, y escribió: «@dschiariti ya me lo venía diciendo. Así que la duda nos ganó».

La comunicadora no suele exponer en las redes sociales aspectos vinculados a su vida privada; sin embargo, el año pasado durante una entrevista con El Planeta Urbano contó cómo hace para separar su profesión de su vida lejos de las cámaras.

«Yo no creo que la vida sea un círculo cerrado, sino que la entiendo como una conexión de diferentes círculos que fui armando: mis amigas del secundario se vinculan con las del laburo porque ya todas se volvieron familia», manifestó.

«A su vez, mi pareja trabaja en el canal, entonces parte de su círculo también está acá y se junta con el mío. ¡Nos conocemos todos! Pero también necesito resetear y hacer actividades que no tengan nada que ver con esto», se sinceró.

«Porque si no terminás viviendo la vida que tiene la gente a la cual le hacés la nota. Es difícil no involucrarte con ciertas temáticas, pero tuve que aprender a ponerme límites personales, decirle a mi cabeza que no es mi historia», sumó Paula D’Ambrosio.