La reacción de Mauro Icardi frente a la viralización de su video íntimo: «No me ofende»

Mauro Icardi enfrentó los rumores de infidelidad a la China Suárez y desmintió a Natasha Rey con un posteo que eliminó horas luego de que la uruguaya contraatacara con un supuesto video íntimo que le habría mandado a ella. Rápidamente, el video se viralizó en redes sociales y estallaron los memes en su contra.

El futbolista no esquivó la reacción de las redes sociales y contestó a los usuarios

Lejos de mostrarse afectado por la situación, el futbolista publicó una imagen de él disfrutando de un desayuno en un barco navegando por las aguas celestes de Turquía y escribió: “Buenos días, Estambul”.

Minutos después, el futbolista se manifestó con respecto a la reciente filtración de “su video” y, sin negar ni aclarar, le contestó a quienes lo criticaron.

“Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean más competentes… no baratitos”, escribió junto a una imagen de él en un partido en el Old Trafford de Manchester.