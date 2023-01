Volvió a aparecer Wanda Nara, esta vez con blooper hot y apoyo a Shakira

Wanda Nara se encuentra en Argentina en compañía de sus hijos. Tras su escandalosa separación de Mauro Icardi y su vinculación amorosa con el cantante de cumbia 420 L-Gante, la empresaria decidió hacer una pausa de los escándalos mediáticos. Pero eso sí, nunca abandona las redes sociales. Es por eso que hizo un vivo en Instagram para hablar con sus seguidores.

Fue en la noche del jueves cuando, luego de haber pasado todo el día con sus hijos, se acostó en su cama para descansar. “¿Hoy es jueves? Día de salir”, se puede escuchar que Wanda le dice a una amiga que estaba recostada a su lado. Mientras la empresaria posaba para la cámara y esperaba a los comentarios de sus fanáticos, estuvo unos segundos sin darse cuenta que algo no andaba bien con su ropa.

Y es que la mediática tenía una remera sin corpiño puesto. Esto hizo que su pecho derecho quede al descubierto, a la vista de todo el mundo. “¡Se me ve el pezón, bolud*! ¡Estaba en tetas!”, le gritó a su amiga sorprendida, pero también alterada, porque la imagen había quedado disponible para cada usuario que haya entrado al vivo.

De golpe, el vivo se interrumpió y un rato después volvió a conectarse, ya con la vestimenta acomodada.

Wanda con Shakira: «Las mujeres facturas»

La cantante colombiana arrasó con su nuevo tema; se trata del estreno de la Session #53, la cual hizo con el productor argentino Bizarrap, canción que ya se convirtió en el lanzamiento musical latino más exitoso en YouTube.

Esta colaboración tiene una particularidad: su letra. Se trata de una “tiradera” a su expareja Gerard Piqué, quien le fue infiel por mucho tiempo hasta que ella se dio cuenta el año pasado, momento en el que pasaron por una escandalosa separación.

Tras esto, en abril de 2022, la intérprete sacó la canción Te felicito, la cual parecía estar dedicada a Piqué… pero esto nunca fue confirmado por ella, ni tampoco había alguna frase explícita como para afirmarlo.

Ahora, con la Session #53 no quedan dudas: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música. Perdón que te sal-Piqué”, es una de las frases que más resonaron.

“Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, menciona en la siguiente estrofa.

Otra de las partes que más causó revuelo es el momento en el que menciona a la nueva novia de Piqué, Clara Chía: “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente, no es como suena. Es igualita que tú, uh, uh, uh, uh. Pa’ tipos como tú, uh, uh, uh, uh”.

Tras esto, Wanda Nara aprovechó el estreno del tema para felicitar a la cantante y lanzarle una indirecta a Mauro Icardi. Fue en su historia de Instagram donde la hermana de Zaira compartió el video de la canción y se limitó a escribir: “Las mujeres ya no lloran, facturan”, en referencia a una parte del tema. El mensaje se tomó como una indirecta a su expareja.

Agencia Noticias Argentinas