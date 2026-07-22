«La velada del año 6» | Gastón Edul se enfrenta a un periodista de España: su cambio físico y cuándo pelea

Pasó la vorágine de la cobertura de la Selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pero para Gastón Edul no hay tiempo de descanso ni relajación. El periodista de 30 años se enfrenta a uno de los desafíos más insólitos de su carrera, aunque esta vez no será con un micrófono en la mano ni al borde del campo de juego, sino arriba del cuadrilátero.

Edul se medirá en España contra el periodista español Eduardo Aguirre (estrella del célebre programa El Chiringuito) en La Velada del Año 6, el evento masivo de boxeo entre celebridades organizado por el streamer Ibai Llanos.

La transformación física entre coberturas y gimnasios de Kansas: así se preparó Gastón Edul para la velada

Durante los últimos dos meses de gira por Norteamérica siguiendo a la Selección, Edul combinó sus salidas al aire para TyC Sports con rutinas extremas de boxeo, levantamiento de pesas y pasadas de cinta a torso descubierto en los gimnasios de Kansas City.

El cambio estético fue contundente y las redes sociales estallaron con los videos de su preparación. Sin embargo, en los papeles el choque representa un choque de pesados con marcada diferencia de alcance:

Edul (30 años): mide 1,70 metros y llega con un riguroso plan de entrenamiento de dos meses.

mide 1,70 metros y llega con un riguroso plan de entrenamiento de dos meses. Edu Aguirre (38 años): cuenta con 1,80 metros de altura (10 centímetros de ventaja directa) y junta un 66% de votos a favor en los pronósticos oficiales de la comunidad.

Voy a dar todo porque sé que represento a la Argentina y a Latinoamérica. Voy a dejar el corazón en España», avisó el periodista antes de viajar.

A qué hora y cuándo es la velada en España donde Argentina va por la gloria en Sevilla

La contienda no será la única presencia albiceleste en el estadio La Cartuja de Sevilla. El evento se transmitirá en vivo por el canal de Twitch de Ibai Llanos este sábado 25 de julio desde las 14:00 (hora argentina), ofreciendo además shows musicales de primer nivel con Yandel, Juanes, Bad Gyal y Anuel AA.

La grilla de los combates con presencia nacional se completa de la siguiente manera: