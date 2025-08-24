La Voz Argentina: a qué hora arrancan los playoffs y cómo verlos en vivo

Este domingo 24 de agosto a las 22 horas, comienzan los playoffs en La Voz Argentina. Luego de unos intensos knockouts, el certamen musical se prepara para esta etapa con recambio de co-coaches y nuevas reglas.

Playoffs de La Voz Argentina: qué harán los participantes y cómo verlos en vivo

En esta fase, cada equipo, compuesto por once participantes, interpretará una canción en solitario y el destino de cada artista recaerá tanto en la elección de su coach como en el respaldo de la audiencia.

Una vez concluidas las actuaciones, cada coach deberá seleccionar a cinco participantes para asegurar su permanencia. Los seis restantes dependerán del voto del público, quienes podrán elegir a sus preferidos mediante los canales disponibles.

De este grupo, solo los tres con mayor votación avanzarán en la competencia. Los otros serán eliminados. Así, cada equipo pasará de once a ocho integrantes.

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe y en el stream de La Voz Argentina transmitido por YouTube y a cargo de Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo.

La Voz Argentina: qué famosos se suman como co-coaches de los playoffs

Esta nueva etapa también viene acompañada de co-coaches invitados:

Lali Espósito estará acompañada por Joaquín Levinton, líder de Turf

La Sole trabajará con Juanes, figura internacional de la música latina

Miranda! tendrá como aliado a Tiago PZK