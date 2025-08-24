ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

La Voz Argentina: a qué hora arrancan los playoffs y cómo verlos en vivo

En esta fase, cada equipo, compuesto por once participantes, interpretará una canción en solitario y el destino de cada artista recaerá tanto en la elección de su coach como en el respaldo de la audiencia.

Redacción

Por Redacción

La Voz Argentina, playoffs.

La Voz Argentina, playoffs.

Este domingo 24 de agosto a las 22 horas, comienzan los playoffs en La Voz Argentina. Luego de unos intensos knockouts, el certamen musical se prepara para esta etapa con recambio de co-coaches y nuevas reglas. 

Playoffs de La Voz Argentina: qué harán los participantes y cómo verlos en vivo

En esta fase, cada equipo, compuesto por once participantes, interpretará una canción en solitario y el destino de cada artista recaerá tanto en la elección de su coach como en el respaldo de la audiencia. 

Una vez concluidas las actuaciones, cada coach deberá seleccionar a cinco participantes para asegurar su permanencia. Los seis restantes dependerán del voto del público, quienes podrán elegir a sus preferidos mediante los canales disponibles. 

De este grupo, solo los tres con mayor votación avanzarán en la competencia. Los otros serán eliminados. Así, cada equipo pasará de once a ocho integrantes. 

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe y en el stream de La Voz Argentina transmitido por YouTube y a cargo de Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo.

La Voz Argentina: qué famosos se suman como co-coaches de los playoffs 

Esta nueva etapa también viene acompañada de co-coaches invitados: 

  • Lali Espósito estará acompañada por Joaquín Levinton, líder de Turf 
  • La Sole trabajará con Juanes, figura internacional de la música latina 
  • Miranda! tendrá como aliado a Tiago PZK 
  • Luck Ra sumará a Pablo Tamagnini, vocalista de La Konga 


Temas

La Voz Argentina

Telefe

Este domingo 24 de agosto a las 22 horas, comienzan los playoffs en La Voz Argentina. Luego de unos intensos knockouts, el certamen musical se prepara para esta etapa con recambio de co-coaches y nuevas reglas. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios