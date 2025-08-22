Cambios en La Voz Argentina: qué pasará con el reality de Telefe este viernes 22 de agosto 2025

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe con un jurado repleto de estrellas, sigue con su etapa de “Knockouts” y se prepara para el inicio de los “Playoffs”. Ante la excelente respuesta de la audiencia, Telefe decidió, desde hace algunas semanas, darle más espacio al programa en su grilla. Acá te dejamos los detalles.

A qué hora dan La Voz Argentina este viernes 22 de agosto 2025

La Voz Argentina, el exitoso reality de Telefe, se prepara para comenzar con los “Playoffs”, pero antes continuará con la etapa de “Knockouts”. Por ese motivo, este viernes 22 de agosto 2025 habrá emisión del programa, aunque con un cambio en el horario: sale a las 21.30 horas, es decir, 15 minutos antes.

El show de talentos, conducido por Nico Occhiato, cuenta con un jurado de lujo integrado por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!. El reality puede seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.

Nuevos co-coaches en La Voz Argentina

Para enriquecer el entrenamiento de los concursantes, la etapa de los “Playoffs” en La Voz Argentina sumará nuevos referentes de la música actual como co-coaches. Juanes acompañará a Soledad, Tiago PZK estará con Miranda!, Joaquín Levinton se unirá a Lali, y La K’onga brindará su experiencia junto a Luck Ra.

Estos artistas no solo ofrecerán consejos a los concursantes durante los ensayos, sino que también aportarán una nueva dinámica al show. En esta nueva fase, el programa introduce reglas y desafíos distintos. Los once integrantes de un mismo equipo se presentarán en el escenario e interpretarán una canción de forma individual.

La decisión se dividirá en dos partes: el coach elegirá a cinco concursantes para salvar, mientras que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos. Los tres artistas más votados de cada Team continuarán en el certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.

Con información de NA