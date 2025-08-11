La Voz Argentina: Así quedaron los teams de Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! para los Knockouts
La tercera etapa de La Voz Argentina comenzó este lunes 11 de agosto a las 21.45 horas. Quiénes son los de Río Negro y Neuquén que quedan en competencia.
Terminaron las Batallas en La Voz Argentina y el lunes 11 de agosto comenzaron la tercera etapa del programa: Los Knockouts.
Los Knockouts consisten del enfrentamiento de dos participantes de un mismo equipo cantando un tema cada uno, y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen. Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.
El team Lali en los Knockouts de La Voz Argentina
- Jaime Muñoz.
- Oscar Burgos de Junin de los Andes (robado del Team Soledad).
- Lola Kajt.
- Alan Lez.
- Iara Lombardi.
- Aimel Salí.
- María Bernad.
- Giuliana Piccioni.
- Valentina Otero (robada del Team Miranda!)
- Gabriel Franchelli.
- Laila Speciale.
- Rafael Morcillo.
- Santiago Maluendez (robado del Team Miranda!)
- Valentino Rossi.
- Lucas Rivanedeira.
- Juana Falcao.
- Jerónimo Romero.
- Lucio Casella.
- Ambrosio Cantú.
El team Luck Ra en los knockouts de La Voz Argentina
- Lucía Lencina.
- Mateo Pintor.
- Camila Rizo.
- Pablo Galve.
- Leonel Alegre (robado del Team Miranda!).
- Lucas Barros.
- Thomas Dantas.
- Federico Mestre.
- Poppo Rigoli.
- Nathalie Cajigal.
- Avril Areste.
- Melanie Rosales.
- Jaqueline Medina.
- Nicolás Behringer.
- Emma Roach.
- Francisco «Kakush» González (robado del Team Lali).
- Leo Belmonte.
- Nicolás Armayor.
El team Soledad en los knockouts de La Voz argentina
- Rogelio Posat.
- Mía Frankel.
- Gustavo Rosales.
- Luis González.
- Iván Borda (robado del Team Lali).
- Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.
- Violeta Lemo.
- Ezequiel Montagnino.
- Joaquín Martínez (Zapala)
- Leandro Romano.
- Celeste López (Catriel)
- Milagros Amud.
- Enrique y Tomás Olmos.
- Iván Horrocks.
- Milena Salamanca.
- Agustín Isasmendi.
- Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra).
- Rocío González.
El team Miranda! En los knockouts de La Voz Argentina
- Federico Caravatti.
- Thomas Guzmán.
- Benjamín Depasquali.
- Pablo Cuello (robado del Team Lali).
- Ámbar Carrizzo.
- Josué Cordero.
- Lisandro Domínguez.
- Nadin Chantal.
- Sofía Verna.
- Alexia Vázquez.
- Martín Guerrero (robado del Team Soledad).
- Juan Pablo Orlando.
- Emiliano Villagra.
- Abril Robledo.
- Eugenia Rodríguez.
- Ximena Padilla.
- Franca Castro Videla.
- Tiziana Minotti.
Comentarios