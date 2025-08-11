ESCUCHÁ RN RADIO
La Voz Argentina: Así quedaron los teams de Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! para los Knockouts 

La tercera etapa de La Voz Argentina comenzó este lunes 11 de agosto a las 21.45 horas. Quiénes son los de Río Negro y Neuquén que quedan en competencia.

La Voz Argentina.

Terminaron las Batallas en La Voz Argentina y el lunes 11 de agosto comenzaron la tercera etapa del programa: Los Knockouts. 

Los Knockouts consisten del enfrentamiento de dos participantes de un mismo equipo cantando un tema cada uno, y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen. Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo. 

El team Lali en los Knockouts de La Voz Argentina

  • Jaime Muñoz. 
  • Oscar Burgos de Junin de los Andes (robado del Team Soledad). 
  • Lola Kajt. 
  • Alan Lez. 
  • Iara Lombardi. 
  • Aimel Salí. 
  • María Bernad. 
  • Giuliana Piccioni. 
  • Valentina Otero (robada del Team Miranda!) 
  • Gabriel Franchelli. 
  • Laila Speciale. 
  • Rafael Morcillo. 
  • Santiago Maluendez (robado del Team Miranda!) 
  • Valentino Rossi. 
  • Lucas Rivanedeira. 
  • Juana Falcao. 
  • Jerónimo Romero. 
  • Lucio Casella. 
  • Ambrosio Cantú. 

El team Luck Ra en los knockouts de La Voz Argentina

  • Lucía Lencina. 
  • Mateo Pintor. 
  • Camila Rizo. 
  • Pablo Galve. 
  • Leonel Alegre (robado del Team Miranda!). 
  • Lucas Barros. 
  • Thomas Dantas. 
  • Federico Mestre. 
  • Poppo Rigoli. 
  • Nathalie Cajigal. 
  • Avril Areste. 
  • Melanie Rosales. 
  • Jaqueline Medina. 
  • Nicolás Behringer. 
  • Emma Roach. 
  • Francisco «Kakush» González (robado del Team Lali). 
  • Leo Belmonte. 
  • Nicolás Armayor. 

El team Soledad en los knockouts de La Voz argentina  

  • Rogelio Posat. 
  • Mía Frankel. 
  • Gustavo Rosales. 
  • Luis González. 
  • Iván Borda (robado del Team Lali). 
  • Mauricio Tarantola y Agustín Carletti. 
  • Violeta Lemo. 
  • Ezequiel Montagnino. 
  • Joaquín Martínez (Zapala)
  • Leandro Romano. 
  • Celeste López (Catriel)
  • Milagros Amud. 
  • Enrique y Tomás Olmos. 
  • Iván Horrocks. 
  • Milena Salamanca. 
  • Agustín Isasmendi. 
  • Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra). 
  • Rocío González. 

El team Miranda! En los knockouts de La Voz Argentina  

  • Federico Caravatti. 
  • Thomas Guzmán. 
  • Benjamín Depasquali. 
  • Pablo Cuello (robado del Team Lali). 
  • Ámbar Carrizzo. 
  • Josué Cordero. 
  • Lisandro Domínguez. 
  • Nadin Chantal. 
  • Sofía Verna. 
  • Alexia Vázquez. 
  • Martín Guerrero (robado del Team Soledad). 
  • Juan Pablo Orlando. 
  • Emiliano Villagra. 
  • Abril Robledo. 
  • Eugenia Rodríguez. 
  • Ximena Padilla. 
  • Franca Castro Videla. 
  • Tiziana Minotti. 

