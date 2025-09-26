La Voz Argentina | El team Soledad tuvo su 3° round: ¿Qué participante quedó eliminado?

En una nueva noche del reality show de Telefe, un participante abandonó la competencia. Mirá acá quién fue y conocé cómo continúa La Voz Argentina.

La Voz Argentina | Soledad tuvo su 3° round: ¿Qué participante quedó eliminado?

La Voz Argentina está transitando sus instancias finales. Este jueves finalizó una nueva etapa, ya que el team Soledad cerró el «3° round». Tras esta etapa, solo quedan 20 participantes en juego.

Esta instancia se dividió en dos secciones. En primer lugar se realizaron las clásicas «Batallas«. Los ganadores de los duelos clasificaron directamente a la siguiente ronda. Luego, los perdedores de los versus cantaron un tema en solitario, y el artista con menos votos abandonó el reality.

La primera batalla fue protagonizada por Milena Salamanca, que enfrentó a Agustín y Mauricio Tarantola. Interpretaron «La arenosa» y el dúo fue elegido por «La Sole». El siguiente versus fue entre Valentina Otero y Luis González, que cantaron «Mujer amante«. Finalmente, la coach se quedó con el hombre oriundo de Santa Cruz.

Milagros Amud y Violeta Lemo fueron las encargadas de cerrar esta etapa. Juntas interpretaron «Son cosas del amor«. Con una gran performance, la joven de 19 años fue escogida por Soledad y pasó de ronda.

La Voz Argentina | ¿Qué participante del team Soledad quedó eliminado?

Luego de que se realizaran las «Batallas» en el team Soledad, los perdedores de los duelos tuvieron su segunda oportunidad. Las tres participantes cantaron un tema en solitario, ante la mirada de los jurados que puntuaron sus presentaciones.

Milena Salamanca entonó «Yo vengo a ofrecer mi corazón«. Luego, Valentina Otero cantó «Tumbas de la gloria«. La encargada de cerrar fue Violeta Lemo, que cantó «La gata bajo la lluvia«.

Al finalizar las performances, Nico Occhiato subió al escenario y dio los resultados finales. La primera salvada por el voto de los jurados fue Valentina Otero. Tras un largo suspenso, el conductor reveló: «Quien sigue en La Voz Argentina, en el team Soledad, es Violeta Lemo».

Finalmente, la participante eliminada fue Milena Salamanca, la joven de 31 años de La Plata. Soledad subió al escenario y le dedicó unas palabras a la artista: «Nos vamos a encontrar en muchos lugares. Estoy segura que esto que viniste a buscar acá lo vas a lograr, que mucha gente más aprecie tu arte. Un honor«, cerró.

La Voz Argentina: ¿Cómo quedó compuesto el team Soledad?

Tras la eliminación de Milena Salamanca de La Voz Argentina, el team Soledad quedó integrado por cinco participantes, que buscarán ser el o la representante del equipo en la gran final.

Los integrantes del team Soledad tras el 3° round:

Agustín y Mauricio Tarantola

Luis González

Milagros Amud

Valentina Otero