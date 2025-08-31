Tras la caída del rating, Telefe hizo cambios para septiembre en La Voz Argentina 

La Voz Argentina, el programa estrella de Telefe atraviesa una temporada complicada en materia de audiencia. El talent show de canto, conducido por Nico Occhiato y con un jurado de lujo integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra, viene de registrar sus dos peores mediciones en lo que va del 2025. Durante las galas del jueves y viernes apenas superó los nueve puntos de rating, sin lograr alcanzar los dos dígitos que el canal esperaba.

En esta etapa del programa, donde se desarrollan los duelos y batallas de los Playoffs, las emociones y las performances se mezclan con la presencia de reconocidos coaches invitados. Joaquín Levinton acompañó a Lali en la elección de sus talentos, Soledad sumó al colombiano Juanes, Luck Ra recibió el apoyo de Pablo Tamagnini (La K’onga) y el dúo Miranda! trabajó junto a Tiago PZK. Aun así, la caída en las mediciones encendió las alarmas.

Cuál fue la decisión de Telefe por los bajos números de La Voz Argentina

Frente a este panorama, Telefe decidió implementar una estrategia inmediata para reforzar el producto y sostener la expectativa del público. Según informó el sitio especializado Foro Medios, desde el lunes 1 de septiembre se emitirá La Previa de La Voz a las 21:30, un segmento especial con el detrás de escena y contenido exclusivo que buscará “calentar la pantalla” antes de la gala principal.

La idea es generar mayor fidelización con la audiencia y potenciar la conexión emocional con los participantes, mostrando momentos inéditos y la intimidad de la competencia. Una apuesta que intentará revertir la tendencia descendente y recuperar el lugar de liderazgo que el ciclo supo tener en el prime time televisivo.

A que hora pasan La Voz Argentina este domingo 31 de agosto 2025

Este domingo desde las 22 horas por la pantalla de Telefe, el jurado terminará de elegir a sus favoritos de los Play-Offs y luego será el público quien decida los participantes que seguirán en competencia.