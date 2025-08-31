ESCUCHÁ RN RADIO
Tras la caída del rating, Telefe hizo cambios para septiembre en La Voz Argentina 

Telefe tomó medidas estratégicas para reforzar La Voz Argentina y sostener su liderazgo en el prime time frente a la caída de interés del público. 

La Voz Argentina, el programa estrella de Telefe atraviesa una temporada complicada en materia de audiencia. El talent show de canto, conducido por Nico Occhiato y con un jurado de lujo integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra, viene de registrar sus dos peores mediciones en lo que va del 2025. Durante las galas del jueves y viernes apenas superó los nueve puntos de rating, sin lograr alcanzar los dos dígitos que el canal esperaba. 

En esta etapa del programa, donde se desarrollan los duelos y batallas de los Playoffs, las emociones y las performances se mezclan con la presencia de reconocidos coaches invitados. Joaquín Levinton acompañó a Lali en la elección de sus talentos, Soledad sumó al colombiano Juanes, Luck Ra recibió el apoyo de Pablo Tamagnini (La K’onga) y el dúo Miranda! trabajó junto a Tiago PZK. Aun así, la caída en las mediciones encendió las alarmas.

Cuál fue la decisión de Telefe por los bajos números de La Voz Argentina  

Frente a este panorama, Telefe decidió implementar una estrategia inmediata para reforzar el producto y sostener la expectativa del público. Según informó el sitio especializado Foro Medios, desde el lunes 1 de septiembre se emitirá La Previa de La Voz a las 21:30, un segmento especial con el detrás de escena y contenido exclusivo que buscará “calentar la pantalla” antes de la gala principal. 

La idea es generar mayor fidelización con la audiencia y potenciar la conexión emocional con los participantes, mostrando momentos inéditos y la intimidad de la competencia. Una apuesta que intentará revertir la tendencia descendente y recuperar el lugar de liderazgo que el ciclo supo tener en el prime time televisivo. 

A que hora pasan La Voz Argentina este domingo 31 de agosto 2025

Este domingo desde las 22 horas por la pantalla de Telefe, el jurado terminará de elegir a sus favoritos de los Play-Offs y luego será el público quien decida los participantes que seguirán en competencia.


