Esta semana comenzaron las batallas en La Voz Argentina 2025. En el programa de este jueves, se vivieron diversas emociones: hubo grandes enfrentamientos, un emotivo «robo» y una frase inédita de Luck Ra. Mirá acá todo lo que pasó.

La Voz Argentina: este jueves hubo «robo» y empanadas para los jurados

Este jueves se disputaron cinco batallas en La Voz Argentina 2025. Uno de los momento más emotivos de la noche llegó cuando se enfrentaron Josué Cordero y Leonel Alegre, ambos integrantes del Team Miranda!.

El tema que interpretaron en el «ring» fue «Amarte es un placer«. Con una gran performance, el reconocido dúo de pop tuvo una difícil elección. Finalmente, escogieron a Josué, que le agradeció a sus coachs.

En el momento de su despedida, Leonel se lamentó por no haber pasado a la siguiente instancia: «Creo que tengo un montonazo para dar todavía, me encantaría quedarme«. Cuando terminó de decir esta frase, Luck Ra apretó el botón de «robo» y se lo llevó a su equipo.

El cantante cordobés fue rápidamente a abrazarlo tras su decisión: «Siento que te merecés estar acá«, le confesó Luck Ra al participante. Leonel no aguantó las lágrimas y se quebró en vivo, luego de esta inesperada oportunidad.

La Voz Argentina: una participante le llevó empanadas a los jurados y Luck Ra hizo un particular elogio.

El momento más gracioso de la noche también lo protagonizó Luck Ra. En otra de las batallas de La Voz Argentina, una participante cocinó y le llevó empanadas a todos los jurados.

Violeta Lemo y Patricia Coronel se enfrentaron en el escenario con el tema «Qué agonía«. Las mujeres del Team Soledad tuvieron una gran actuación en el escenario y en el momento de las devoluciones de los jurados, Nico Occhiato le recordó a Violeta que ella «le debía unas empanadas«.

La artista le dijo que les había llevado a todos para que cada uno probara empanadas tucumanas. Los coachs las probaron y elogiaron el gran sabor. En ese momento, Luck Ra halagó la comida de una manera particular: «Permitime decirte esto con todo respeto: Me cosería el cu… para no ca… esta delicia«, lo que causó la risa de todos los presentes.

Luego de esta insólita frase, Soledad debía elegir quién pasaba a la siguiente ronda y escogió a Violeta, la artista tucumana que le llevó empanadas a todos los jurados.