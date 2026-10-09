Las cenizas de Héctor Alterio regresan a la Argentina: cuándo y cómo será la emotiva despedida del actor

Héctor Alterio tendrá su despedida definitiva en la Argentina. A casi diez meses de su muerte en Madrid, las cenizas del reconocido actor serán trasladadas a Buenos Aires para descansar en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. La ceremonia reunirá a sus hijos, familiares, compañeros de profesión y admiradores, en un homenaje cargado de emoción para una de las grandes figuras del cine nacional.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la decisión fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que confirmó que el homenaje se realizará el próximo jueves 15 de octubre, a las 16. Sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, serán los encargados de acompañar las cenizas de su padre hasta el lugar donde descansarán definitivamente.

La noticia tiene un significado especial por la historia personal del intérprete, quien vivió durante décadas en España después de verse obligado a abandonar la Argentina. El regreso de sus restos a Buenos Aires representa el cierre de una vida atravesada por el arte, el exilio y un profundo vínculo con su país de origen.

Héctor Alterio vuelve a Buenos Aires: cuándo y dónde será la ceremonia

La despedida de Héctor Alterio se realizará el jueves 15 de octubre de 2026, a las 16, en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires.

La ceremonia fue anunciada oficialmente por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que invitó a la comunidad artística y cultural a acompañar a la familia.

Malena y Ernesto Alterio, también reconocidos actores, estarán presentes junto a sus seres queridos para depositar las cenizas de su padre.

No se tratará de una ceremonia ostentosa. Por el contrario, sus hijos expresaron el deseo de realizar una despedida sencilla, cercana y emotiva, en la que puedan reunirse quienes compartieron distintos momentos de la vida del artista.

El encuentro estará abierto al acompañamiento de colegas, amigos y admiradores que quieran rendirle un último homenaje.

El emotivo mensaje de Malena y Ernesto Alterio sobre el regreso de su padre

Uno de los momentos más conmovedores del anuncio fue el mensaje que Malena y Ernesto Alterio compartieron a través de la entidad que representa a los actores argentinos.

Los hermanos recordaron que, aunque su padre había construido una parte importante de su vida en España, nunca perdió el vínculo afectivo con Buenos Aires.

“Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN”, expresaron.

Para sus hijos, el traslado de las cenizas tiene un significado que va mucho más allá de una decisión familiar: representa el regreso del actor al lugar donde nació, creció y descubrió su vocación.

También explicaron que imaginan el homenaje como un encuentro sencillo, acorde con la personalidad de su padre, para compartir recuerdos con quienes lo conocieron y admiraron.

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices acompañaron la invitación con una frase que resume el sentido de la ceremonia: “Héctor vuelve a casa. Héctor vuelve a su Buenos Aires querido”.

Por qué Héctor Alterio vivió tantos años en España

La historia de Héctor Alterio estuvo profundamente marcada por el exilio.

El actor nació en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1929 y comenzó su carrera artística en el teatro argentino, donde participó de importantes proyectos y contribuyó a la creación de la compañía Nuevo Teatro.

Durante los años siguientes, se consolidó como una de las figuras más destacadas de la actuación nacional.

Sin embargo, en la década de 1970 su vida cambió de manera drástica.

En 1974, mientras se encontraba en España, recibió amenazas de muerte de la organización parapolicial Triple A, en un contexto de creciente violencia política en la Argentina.

Esa situación lo llevó a establecerse definitivamente en Madrid, donde continuó desarrollando su carrera en cine, teatro y televisión.

A pesar de la distancia, Alterio mantuvo una relación permanente con la cultura argentina y participó en numerosas producciones nacionales.

Su trayectoria se convirtió en un puente entre el cine argentino y el español, y lo posicionó como uno de los intérpretes más respetados de habla hispana.

Las películas de Héctor Alterio que marcaron la historia del cine argentino

A lo largo de más de siete décadas de carrera, Héctor Alterio participó en películas que se convirtieron en clásicos del cine argentino.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran:

La tregua (1974): dirigida por Sergio Renán, fue la primera película argentina nominada al Oscar como mejor película extranjera.

dirigida por Sergio Renán, fue la primera película argentina nominada al Oscar como mejor película extranjera. La Patagonia rebelde (1974): una de las producciones más emblemáticas sobre las huelgas obreras de la Patagonia, dirigida por Héctor Olivera.

una de las producciones más emblemáticas sobre las huelgas obreras de la Patagonia, dirigida por Héctor Olivera. Camila (1984): dirigida por María Luisa Bemberg, también obtuvo una nominación al Oscar.

dirigida por María Luisa Bemberg, también obtuvo una nominación al Oscar. La historia oficial (1985): protagonizada junto a Norma Aleandro, ganó el Oscar a mejor película extranjera y se convirtió en una obra fundamental del cine nacional.

protagonizada junto a Norma Aleandro, ganó el Oscar a mejor película extranjera y se convirtió en una obra fundamental del cine nacional. Caballos salvajes (1995): dirigida por Marcelo Piñeyro, consolidó su vínculo con nuevas generaciones de espectadores.

dirigida por Marcelo Piñeyro, consolidó su vínculo con nuevas generaciones de espectadores. El hijo de la novia (2001): dirigida por Juan José Campanella, fue otra de las películas argentinas nominadas al Oscar en las que participó.

Su trabajo también fue reconocido internacionalmente. En 2004 recibió el Premio Goya de Honor, una de las distinciones más importantes de la cinematografía española.

La última visita de Héctor Alterio a los escenarios argentinos

Uno de los momentos más emotivos de sus últimos años ocurrió en 2023, cuando Héctor Alterio regresó a los escenarios de Buenos Aires.

El actor presentó el espectáculo A Buenos Aires, una propuesta que combinaba poesía, música y recuerdos personales.

A través de textos y canciones vinculados con la ciudad, el intérprete volvió a encontrarse con el público argentino después de décadas de trayectoria internacional.

La presentación tuvo un fuerte contenido emocional porque Alterio recuperó sobre el escenario su vínculo con la ciudad que había dejado durante el exilio.

Aquel regreso artístico adquiere ahora un significado especial, ante la decisión de su familia de trasladar sus cenizas a la Argentina.

Cuándo murió Héctor Alterio y cómo fue su despedida en España

Héctor Alterio murió el 13 de diciembre de 2025, a los 96 años, en Madrid, ciudad en la que había vivido durante gran parte de su vida.

La noticia provocó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino y español, donde el actor había construido una trayectoria de enorme reconocimiento.

Su despedida en España se realizó en el Tanatorio de la M-30 de Madrid, con la presencia de familiares, amigos y personas cercanas.

Desde entonces, sus hijos comenzaron a organizar el traslado de sus restos a Buenos Aires, una decisión que finalmente se concretará en los próximos días.

El último homenaje a Héctor Alterio en el Cementerio de la Chacarita

El próximo 15 de octubre, la familia de Héctor Alterio protagonizará un momento especialmente significativo.

Después de décadas de residencia en España, las cenizas del actor descansarán en el Panteón de Actores de la Chacarita, un espacio destinado a recordar a figuras fundamentales de la escena nacional.

La ceremonia permitirá que colegas, amigos y admiradores vuelvan a reunirse para despedir a quien dejó una huella profunda en el teatro y el cine.

Héctor Alterio regresará así a Buenos Aires, la ciudad donde comenzó su historia artística y a la que permaneció unido durante toda su vida.

Será una despedida sencilla, tal como la imaginaron sus hijos, pero cargada de simbolismo: el regreso definitivo de uno de los grandes actores argentinos a la tierra que nunca dejó de sentir como propia.