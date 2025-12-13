De qué murió Héctor Alterio: el artista que participó en más de 150 trabajos

El actor Héctor Alterio murió a los 96 años en Madrid, pero no se informó oficialmente la causa de su fallecimiento. Así lo confirmó su familia a través de un comunicado, en el que evitaron dar detalles médicos sobre el deceso.

Murió Héctor Alterio a los 96 años: no se informó la causa de su fallecimiento

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la muerte ocurrió en la capital española, ciudad donde el intérprete residía desde hacía más de 20 años. En el mensaje difundido por sus seres queridos se destacó que Alterio “se fue en paz”, luego de una vida extensa y plena, dedicada tanto a su familia como al arte.

“Con profundo dolor queremos comunicar que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy”, señaló el comunicado oficial.

Si bien no trascendieron datos sobre una enfermedad previa ni sobre las circunstancias puntuales de su muerte, el entorno del actor remarcó que se encontraba activo hasta sus últimos años, lo que refuerza la decisión de la familia de mantener la reserva sobre las causas.

La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito cultural, donde Alterio era considerado una figura fundamental del cine y el teatro argentino y español, con una trayectoria de más de 150 trabajos y un legado artístico que marcó a varias generaciones.