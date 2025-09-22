Salieron a la luz las exigencias que le pidió el líder de la banda de cumbia al solista para que continúe en Los Palmeras. Mirá acá una por una las increíbles reglas que le pedían al cantante.

Las insólitas reglas que le exigió Marcos Camino a Cacho Deicas para seguir en Los Palmeras

A finales de junio de 2025, Los Palmeras se separaron. Rubén «Cacho» Deicas, la histórica voz de la banda, decidió dar un paso al costado y continuar su carrera como solista. Aunque se creía que esta inesperada decisión era por motivos de salud, el vocalista aclaró que su salida se debía a desacuerdos con la producción.

Hace unos días, el periodista Juan Etchegoyen reveló las polémicas exigencias que le pidió Marcos Camino a Deicas: «La primera era el cumplimiento total de los contratos de actuaciones. En caso de tener que suspender por cuestiones personales, la parte que ocasione la suspensión se haría cargo de los costos económicos«.

Luego, continuó: «Nombrar un representante con autorizaciones amplias para decisiones administrativas y generales, y dar de baja o ceder el manejo de las redes sociales personales al representante autorizado», declaró.

La siguiente exigencia era «el compromiso en tratamientos constantes de rehabilitación personal para rendir al máximo en lo artístico, y aceptación de las indicaciones de los productores para mejorar tanto en los escenarios como en las grabaciones».

Por último, Etchegoyen mencionó cuál era la regla más exigente: «Cualquier falta a los puntos expuestos, será motivo suficiente para la disolución inmediata de Los Palmeras«, cerró.

Cacho Deicas anunció su primer show como solista

Este fin de semana, Rubén «Cacho» Deicas anunció la fecha de su primer show como solista. El músico lo comunicó a través de sus redes sociales, donde compartió un video con la banda que lo acompañará en su nueva etapa artística.

«Aquí estamos con toda la banda preparándonos para el día 29 de noviembre, donde vamos a estar en el Teatro Gran Rex. Los esperamos a todos», expresó el cantante. Además, le tiró una indirecta a Los Palmeras en su saludo: «Esta es la banda que los va a hacer divertir«, apuntando contra su exbanda.