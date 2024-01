Llantos y quejas: lo que dejó la eliminación de Williams en Gran Hermano

Williams fue eliminado de Gran Hermano y su salida dejó llanto y quejas de distintos participantes del reality. El más afectado fue Lisandro.

El Paisa cerró una difícil noche debido a que durante la gala de eliminación tuvo que pedir asistencia médica luego de sufrir un ataque de pánico.

«La pasé mal, me faltaba el aire y me dolía el pecho. Los doctores me dijeron que es ansiedad y nervios«, dijo El Paisa, antes de abandonar la casa más famosa.

Minutos después Santiago del Moro anunció el tercer eliminado: «Quien toma su valija y se va por el voto del público es Williams«. El joven había quedado en placa junto a Lisandro y Juliana, la gran favorecida de la noche.

En la placa final, Williams recibió el 41,3% de los votos para ser eliminado. Furia obtuvo el 37,3% y Lisandro el 21,4%.

Williams, eliminado de Gran Hermano: las reacciones

Lisandro fue el más afectado por la salida de El Paisa en Gran Hermano. También se angustiaron Sabrina, Martín Ku e Isabel, que esperaban que la eliminada fuera Juliana, La Furia.

Carla le recordó el sueño de Williams y la posibilidad de tener un mejor estilo de vida tras el paso de Gran Hermano. En su salida El Paisa recibió el saludo de todos los jugadores que aún participan del reality de Telefe.