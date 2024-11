Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el segundo fin de semana de noviembre 2024

La producción de El Trece confirmó los invitados que tendrá el programa de Mirtha Legrand el próximo sábado 9 de noviembre 2024. En paralelo, también se supo qué famosos estarán con Juana Viale el domingo 10.

Los invitados que tendrá Mirtha Legrand el sábado 9 de noviembre 2024

El próximo sábado 9 de noviembre 2024 desde las 21.30 y por El Trece, la emblemática Mirtha Legrand recibirá a destacados invitados en su tradicional mesa, entre los cuales se encuentran:

La actriz y conductora de Mañanísima Carmen Barbieri

El actor Osvaldo Laport

El especialista en finanzas Claudio Zuchovicki

La actriz Iliana Calabró

Como ocurre en cada programa, Mirtha Legrand encabeza la mesa con las figuras y los invitados más representativos e importantes de la política, de la cultura, del deporte y del espectáculo. Sin dudas, La Chiqui regresó a la pantalla de El Trece para seguir haciendo historia como desde hace más de 50 años, promocionó el canal.

Los invitados que tendrá Juana Viale el domingo 10 de noviembre 2024

Por su parte, la producción de Almorzando con Juana Viale también tiene confirmada a su propia lista de invitados para el domingo 10 de noviembre 2024. Desde las 13.45 almorzarán con Juana:

La actriz Carola Reyna

El actor Agustín Sullivan

El conductor Chino Leunis

La conductora Mica Vázquez

La sexóloga Florencia Salort



Mirtha Legrand volvió a opinar del noviazgo de Javier Milei y Yuyito González

Mirtha Legrand aclaró su opinión sobre el romance de Javier Milei y Yuyito González. Hace algunas semanas, la conductora había expresado que no apoyaba del todo la relación sentimental entre ambos «¿Te gusta la pareja?«, preguntó Majo Martino. Mirtha Legrand reconoció: “Ella interpretó mal. Me agarraron desprevenida”.

“Yo estaba saliendo de una recepción a beneficio en el Alvear y estaba acompañada. Aparecieron unos periodistas que me preguntaron si me gustaba la pareja y yo dije que no, pero lo dije físicamente, porque ella es muy alta y hay como un desnivel. Pero la Yuyo lo interpretó mal”, comentó Legrand entre risas. Sobre el vínculo en sí, Mirtha sumó: “Pienso que se quieren”.