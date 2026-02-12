Luciano Castro decidió internarse tras su separación: «Siente que todo lo que construye lo destruye»

La exposición mediática y las esquirlas de una ruptura escandalosa terminaron por afectar la salud emocional de Luciano Castro (50). Tras días de silencio y declaraciones donde se lo vio visiblemente angustiado, se confirmó que el actor tomó la decisión de internarse por voluntad propia en un centro de tratamiento terapéutico.

La noticia, revelada inicialmente en el programa LAM (América), detalla que la situación de Luciano Castro no se trata de un problema de adicciones ni de un cuadro de salud mental severo, sino de una necesidad urgente de «frenar» y reordenar su vida tras el fin de su relación con Griselda Siciliani.

Luciano Castro decidió internarse tras su separación: un refugio terapéutico para salir del «infierno»

Según informó el periodista Pepe Ochoa, Castro optó por un espacio que ofrece tratamientos grupales para abordar crisis existenciales y emocionales. El actor se encontraría en un estado de extrema sensibilidad, procesando lo que él mismo describe como la pérdida de «la mujer de su vida».

«Tomó la decisión de internarse para salir adelante y frenar porque lo mediático le impactó muy mal«, explicaron desde su entorno. Esta medida busca brindarle al protagonista de innumerables éxitos televisivos las herramientas necesarias para gestionar la frustración y el sentimiento de culpa que manifestó públicamente en sus últimas entrevistas.

Luciano Castro decidió internarse tras su separación: la promesa a Griselda Siciliani y la búsqueda de un cambio

El trasfondo de esta internación voluntaria tendría su origen en una charla privada entre los actores. Trascendió que Luciano le habría prometido a Siciliani iniciar un tratamiento profesional para trabajar ciertos patrones de conducta que él mismo reconoció como «patológicos».

Desde el círculo íntimo del actor aseguran que Castro atraviesa un momento de profunda introspección: «Siente que todo lo que construye lo destruye y aleja a todos los que ama«. Este diagnóstico personal habría sido el detonante para buscar ayuda externa y alejarse del foco de las cámaras, que en las últimas semanas lo señalaron por presuntas infidelidades que dinamitaron su última pareja.

Luciano Castro decidió internarse tras su separación: el impacto del asedio mediático en la salud del actor

No es la primera vez que la vida privada de Luciano Castro queda bajo el microscopio de la prensa, pero en esta ocasión el nivel de exposición parece haber sobrepasado sus límites. Tras confirmarse la ruptura con la protagonista de Envidiosa, el actor dejó de responder a la prensa y se recluyó, hasta que finalmente optó por el acompañamiento profesional.

Actualmente, Castro se encuentra enfocado en su recuperación, con el objetivo de rearmarse emocionalmente y volver a conectar con su entorno familiar y laboral desde un lugar más saludable.